باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

اتفقت باكستان وبلجيكا على تعزيز التعاون الثنائي من أجل مكافحة عميات تهريب المهاجرين، وذلك خلال اجتماع عقده وزير الداخلية الباكستاني محسن نقفي مع نظيره البلجيكي برنارد كوينتن في بروكسل.

وقال نقفي - حسبما ذكر راديو "باكستان"، اليوم /السبت/ - "إن العالم في حاجة إلى تبني استراتيجية مشتركة واتخاذ إجراءات منسقة لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية"، مشيرا إلى أن باكستان اتخذت إجراءات صارمة وفعالة لمنع هذه الهجرة.

وبدوره، أشاد كوينتن بجهود باكستان لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، حيث أصبحت مثالا إيجابيا للمنطقة والمجتمع الدولي.

وأشار الراديو إلى أن نقفي وكوينتن ناقشا أيضا، خلال الاجتماع، تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات، بالإضافة إلى التدريب المشترك للقوات شبه العسكرية.