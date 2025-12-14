المركبات الملكية ينفذ برنامج ربط طلاب الجامعات بالخبرات العلمية للمتحف

واصل متحف المركبات الملكية، تنفيذ برنامجه المخصص لطلاب الفرقة الرابعة كلية التربية الفنية جامعة حلوان، ضمن خطة المتحف في دعم التربية المتحفية وربط طلاب الجامعات بالخبرات العملية داخل المتاحف.

متحف المركبات الملكية



أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية، شهدت فعاليات المشاركة خلال الأسبوع الجاري مجموعة متنوعة من الأنشطة شملت محاضرات توعوية متخصصة.



وتناولت المحاضرة، المفاهيم الأساسية للتربية المتحفية، أساليب توصيل المعلومة للأطفال والزائرين، ودور المتحف في تعزيز الوعي الأثري، ومناقشة نماذج من الأنشطة المنفذة داخل المتحف وطرق التواصل مع الجمهور، وكيفية تصميم برامج تعليمية مرتبطة بالمقتنيات الملكية.



أشارت إدارة المتحف، إلى تخلل البرنامج زيارة معرفية داخل مكتبة المتحف، تعرّف خلالها الطلاب على محتوى المكتبة الموجّه للأطفال والباحثين، واطلعوا على مصادر مرتبطة بتاريخ المركبات الملكية، دعمًا للجانب العلمي المتصل بالورش والبرامج التعليمية.

نوهت أن هذه الفعاليات في إطار إعداد الطلاب وتأهيلهم للمشاركة الفعّالة في برامج التربية المتحفية على مدار العام، بما يعزّز من قدراتهم المهنية ويسهم في بناء جيل قادر على توظيف الفن والمعرفة في خدمة التراث.