الهلال السعودي يضرب السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

تغلب الهلال السعودي على ضيفه السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب “المملكة أرينا” ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

افتتح الهلال التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق يوسف أكتشيشيك، ثم أضاف المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وقلص البرازيلي روبرتو فيرمينو النتيجة لصالح السد في الدقيقة 63، لكن سافيتش أعاد الفارق إلى هدفين للهلال في الدقيقة 83.

وبدأ الهلال اللقاء بالتشكيل التالي:



ياسين بونو - متعب الحربي - خاليدو كوليبالي - يوسف أكتشيشيك - ثيو هيرنانديز - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - محمد كنو - كايو سيزار - عبدالله الحمدان - ماركوس ليوناردو.

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط ليستعيد صدارة جدول ترتيب دوري أبطال آسيا، بينما تجمد رصيد السد عند نقطتين في المركز التاسع.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس 2026، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.