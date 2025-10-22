السعودية وباكستان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان إسحاق دار المستجدات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".



وتشهد العلاقات "السعودية -الباكستانية" في الآونة الأخيرة عمقا استراتيجيا جديدا حيث وقع البلدان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك الشهر الماضي، وتم أيضا توقيع اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين الحكومتين.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، وتعزيز العلاقات الدولية في مجال الطيران المدني بين المملكة ودول العالم.