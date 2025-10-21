المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول

كشف المدرب السابق لنادي ليفربول، يورجن كلوب، عن موقفه بشأن العودة إلى التدريب، حيث أشار إلى أنه قد يعود لنشاطه التدريبي مجددًا ولكن بشرط واحد.

في حديثه الأخير، أكد كلوب أنه في حالة واحدة فقط يمكنه العودة إلى البيئة التي يحبها، وهي عبر تدريب ناديه السابق، ليفربول، إذا تواصل معه المدرب الحالي آرني سلوت.

هل يعود كلوب إلى التدريب؟

كلوب، الذي قاد ليفربول لمدة تسع سنوات، حقق خلالها نجاحات بارزة وجعل الفريق يحصد العديد من الألقاب، قرر إنهاء مسيرته مع النادي بنهاية موسم 2024.

بعد مغادرته، تولى كلوب منصب رئيس مجموعة ريد بول، حيث يركز على تطوير اللاعبين، بعيدًا عن أجواء التدريب اليومية.

في حديثه مع شبكة ESPN، أفاد كلوب أنه لا يفتقد أجواء التدريب التقليدية، حيث أشار إلى أنه لا يرغب في الوقوف تحت المطر لساعات طويلة، أو إجراء المؤتمرات الصحفية بشكل متكرر. لكن رغم ذلك، اعترف أنه في حال تم التواصل معه من قبل المدرب الحالي، فقد تكون هناك إمكانية للعودة.

وقال كلوب في بودكاست "يوميات الرئيس التنفيذي": "قلت إنني لن أدرب فريقا مختلفا في إنجلترا لذلك إذا (عدت) فسيكون ليفربول. لذلك نعم، من الناحية النظرية، الأمر ممكن".

كلوب أوضح أنه يشعر بأنه في مرحلة متوسطة من حياته، حيث قال: "عمري 58 عامًا، ومن وجهة نظرك أنني كبير في السن، لكن من وجهة نظر أخرى، فأنا لست كذلك." ويؤكد أنه لا يشعر بالضغط للعودة إلى رئاسة التدريب وأنه يفضل الانتظار لترتيب أفكاره حول مستقبله.

العلاقة مع آرني سلوت

أبدى كلوب إعجابه الشديد بآرني سلوت، حيث أشار إلى أنه تواصل معه كثيرًا بعد توليه منصب المدرب، مؤكداً أنه شخص رائع وقد نجح في إخراج أفضل ما في الفريق. كما ذكر أنه لا يتعلق الأمر فقط برغبة سلوت في إظهار قدراته، بل بكيفية إدارته للفريق بصورة جيدة.

عند تقييمه لأداء ليفربول هذا الموسم، ذكر كلوب أن التغيير دائمًا له تأثير ويحتاج إلى وقت. رغم وجود بعض اللاعبين الذين كانوا يعدون من أفضل العناصر في الفريق مثل داروين نونيز ولويس دياز، اعتبر كلوب أن الفريق بحاجة للتغيير.

وأضاف: “الآن، لدينا لاعبين جدد وهم جيدون، لكنه من الواضح أن الأمور ليست كما نريد حاليًا.”

جدير بالذكر أن ليفربول قد تلقى 4 هزائم متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014، عقب خسارته 2-1 على أرضه أمام مانشستر يونايتد الأحد، لكن كلوب كان واثقا من أن سلوت سيصحح مسار الفريق في ظل وجود لاعبين مثل فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي.