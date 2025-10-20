روني يفجر الجدل: صلاح قد يرحل عن ليفربول في يناير أو نهاية الموسم

أثار النجم الإنجليزي واين روني الجدل حول مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع ليفربول، بعدما لمح إلى إمكانية رحيله قريبًا عن "الريدز"، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو مع نهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخراً.

وقال روني، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، خلال حديثه في برنامجه عبر هيئة الإذاعة البريطانية (BBC): "محمد صلاح تحمّل ضغوطًا هائلة على مدار سنوات، وكان النجم الأول في ليفربول طوال هذه الفترة، وهو ما استنزف الكثير من طاقته البدنية والذهنية".

وأضاف: "برأيي، صلاح ما زال من بين أفضل خمسة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه ربما وصل إلى مرحلة من التراجع الطبيعي بعد سنوات من العطاء. لن أكون مفاجأً إذا قرر الرحيل في يناير أو الصيف المقبل، لقد كان رائعًا، لكنه دفع ثمن الجهد الكبير الذي قدّمه للفريق".

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول خلال مواجهة مانشستر يونايتد، مساء أمس، الأحد، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 85 باللاعب جيريمي فريمبونج.

وتلقى ليفربول هزيمته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته أمام ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1، مساء الأحد، في ديربي شمال غرب إنجلترا ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

ورغم خسارة فريقه، قدّم صلاح أداءً متوازنًا من حيث التحركات الهجومية والمساهمة في الضغط على دفاع الخصم، إلا أنه لم يتمكن من التسجيل أو صناعة أي هدف، نتيجة الرقابة الدفاعية المحكمة التي فرضها لاعبو مانشستر يونايتد عليه طوال اللقاء.