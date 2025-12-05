قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة

تامر حسني
تامر حسني
سعيد فراج

ظهر الفنان تامر حسني، اليوم، وهو يؤدي صلاة الجمعة، وذلك في أول ظهور له بعد تعافيه من الوعكة الصحية الأخيرة التي مر بها. 

وحرص تامر حسني، على أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد، بعد الجراحة التي خضع لها مؤخرًا واستئصال جزء من الكلى. 

تامر حسني يؤدي صلاة الجمعة

عودة تامر حسني

يعود تامر حسني إلى نشاطه الفني بقوة، بعد تجاوزه الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، حيث أعلن عن إحيائه حفلًا خيريًا  في قصر عابدين الملكي.

وكتب الميجا ستار، عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: “حبايب قلبي وحشتوني جدًا، مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي، إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر”.

وغادر النجم تامر حسني، المستشفى مؤخرا؛ بعد تحسن حالته الصحية، عقب الوعكة التي تعرض لها مؤخرًا واستدعت دخوله لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

استقرار حالة تامر حسني ومغادرته المستشفى 

وبحسب مصادر مقربة، فإن حالة تامر استقرت بشكل كبير؛ ما سمح للأطباء بالسماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيقضي فترة نقاهة قصيرة، يلتزم خلالها بالراحة التامة، قبل أن يستأنف نشاطه الفني.

تامر حسني الفنان تامر حسني عودة تامر حسني أعمال تامر حسني أغاني تامر حسني

