محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول في مواجهة فرانكفورت

يستأنف فريق ليفربول الإنجليزي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء على ملعب "دويتشه بنك بارك" ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ويترقب عشاق الكرة العربية والأوروبية النجم المصري محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد، حيث يبعد هدفين فقط عن الوصول إلى 250 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات، بعدما سجل حتى الآن 248 هدفًا.

ويأمل صلاح في كسر صيامه التهديفي، بعد غياب أهدافه خلال آخر خمس مباريات، منها الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وخلال موسم 2025-2026، خاض محمد صلاح 11 مباراة مع الفريق وسجل 3 أهداف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

من جهة أخرى، يقترب ليفربول من تحقيق رقم مميز، حيث يفصل الفريق هدف واحد فقط عن الوصول إلى 300 هدف خارج أرضه في جميع مبارياته الأوروبية.

ويأتي اللقاء بعد لقاء سابق جمع الفريقين في الدور الأول من كأس الاتحاد الأوروبي موسم 1972-1973، حيث فاز ليفربول على فرانكفورت بهدفين دون رد سجلهما كيفن كيجان وإملين هيوز.