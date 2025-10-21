محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان تستيف أوراق وارتكب كوارث

أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن مجلس الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي سبب رئيس في معظم الأزمات التي يعاني منها النادي في الوقت الحالي.

وقال صبحي في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: عهد الإسماعيلي في وجود المجلس السابق يحيي الكومي كان " بيستف الأوراق وارتكب كوارث.



وأضاف: مجلس الإسماعيلي السابق برئاسة يحيى الكومي سبب كبير ورئيسي في الديون التي يعاني منها الإسماعيلي من تعاقد مع لاعبين وعدم سداد مستحقات

وتابع: لا نتسول من أجل الإسماعيلي ولكن يجب أن تدار الأمور بشكل محترف في الإدارة القادمة للنادي.



وتابع: أول خطوة منتظرة من اللجنة المعينة للإسماعيلي هي حل أزمة الديون الخارجية، وتنازلت عن كافة مستحقاتي السابقه حباً في الإسماعيلي.