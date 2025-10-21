فيران توريس يعود وفليك يعترف بضرورة التغيير قبل موقعة أولمبياكوس الأوروبية

تلقى الألماني هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، دفعة قوية قبل المواجهة المنتظرة أمام أولمبياكوس اليوناني مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما تأكدت جاهزية فيران توريس للمشاركة، فيما خرج المدافع أندرياس كريستنسن من القائمة بسبب وعكة صحية مفاجئة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، حصل فيران توريس على التصريح الطبي ظهر اليوم، ليكون ضمن حسابات الجهاز الفني بعد أن غاب عن التدريبات الجماعية عشية المباراة، ما جعل عودته تشكّل مفاجأة إيجابية لفليك الذي كان يخطط لخوض اللقاء دون أحد أبرز عناصره الهجومية.

في المقابل، يغيب المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن عن اللقاء نتيجة وعكة صحية، ليواصل ابتعاده عن الفريق، في وقت يسعى فيه فليك للاعتماد على قوامه الأساسي خلال المواجهة الأوروبية المهمة أمام بطل اليونان.

وكما اعتاد المدير الفني الألماني، ضمّ فليك بعض العناصر الشابة من الفريق الرديف لتعويض النقص العددي، فاستدعى الثلاثي بيدرو فرنانديز درو، وأنطونيو فرنانديز، وخوان هيرنانديز للمشاركة ضمن قائمة الفريق الأول في مواجهة الليلة.

قائمة برشلونة أمام أولمبياكوس جاءت على النحو الآتي:

تشيزني، كوشن، إيدر ألير، بالدي، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتن، كوندي، إريك جارسيا، جوفري تورينتس، تشافي إسبارت، بيدري، فيرمين، كاسادو، دي يونج، بيرنال، درو، فيران توريس، لامين يامال، راشفورد، روني، توني فرنانديز، وخوان هيرنانديز.

تراجع بدني يثير القلق في برشلونة

وبالتزامن مع الاستعدادات الأوروبية، كشفت تقارير صادرة عن صحيفة «سبورت» الإسبانية، استنادًا إلى بيانات رسمية من رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، أن برشلونة يعاني من تراجع واضح في معدلات الجهد البدني تحت قيادة فليك خلال الموسم الحالي 2025-2026، مقارنة بالموسم الماضي.

وأظهرت الأرقام أن الفريق تراجع من المركز الخامس في معدل المسافات المقطوعة خلال موسم 2024-2025 بمتوسط 117,429 مترًا في المباراة، إلى المركز الخامس عشر حاليًا بمتوسط 113,444 مترًا فقط، أي أقل بأربعة كيلومترات تقريبًا عن الموسم السابق، وهو ما يعكس انخفاض الشدة والضغط البدني خلال المباريات.

في المقابل، تتصدر فرق مثل أتلتيكو مدريد، وسيلتا فيجو، وإسبانيول قائمة النشاط البدني في «الليجا»، بينما يتذيل ريال مدريد الترتيب بمعدل 110,626 مترًا في المباراة، رغم نجاحه في تعويض هذا التراجع من خلال أسلوبه العمودي السريع.

فليك يعترف ويعد بالتغيير

من جانبه، أقرّ المدرب الألماني بضرورة مراجعة سلوكه وانفعالاته بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة جيرونا الأخيرة بالدوري الإسباني، نتيجة اعتراضه على قرارات الحكم وقيامه بحركة غير لائقة عقب تسجيل رونالد أراوخو هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي قبل لقاء أولمبياكوس: «لست شخصًا عصبياً بطبعي، لكن أحيانًا تنفلت مني المشاعر. برشلونة غيّرني كثيرًا، عندما كنت مدربًا لبايرن ميونخ لم أبتسم حتى بعد الفوز 8-2 على برشلونة، لكن الآن الوضع مختلف، فأنا أعيش التجربة بكل تفاصيلها».

وأضاف: «أشعر بالانتماء لهذا النادي وأعطيه كل ما لدي، لكن عندما أرى نفسي على الشاشة لا يعجبني ما أفعله. لا أريد أن يرى أحفادي جدهم يتصرف بهذه الطريقة، ولهذا يجب أن أغيّر من نفسي».

وعن الصعوبات الدفاعية التي تواجه الفريق، أوضح فليك: «عندما نحلل مباراة جيرونا، نجد أن المشكلة الأساسية كانت في التمركز داخل الملعب، فالمسافات البعيدة بين اللاعبين تزيد من الجهد البدني وتمنح الخصم وقتًا ومساحة أكبر للتقدم».