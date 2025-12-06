جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو السريع المكونات وخطوات التحضير خطوة بخطوة، تصدر جاتوه الشاتو قائمة الحلويات السريعة بعد أن أثبتت التجارب المنزلية أنها تجمع بين الطعم الغني والشكل الأنيق في دقائق معدودة

جاتوه الشاتو

200 جرام بسكويت دايجستيف أو أي نوع محبب

100 جرام زبدة مذابة

200 جرام جبن كريمي

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب كريمة خفق

نصف كوب شوكولاتة مذابة

فواكه طازجة للتزيين توت، فراولة، كيوي

طريقة التحضير خطوة بخطوة

جاتوه الشاتو

طحن البسكويت جيدًا حتى يصبح ناعمًا ثم مزجه مع الزبدة المذابة لتكوين قاعدة متماسكة

وضع الخليط في صينية أو قالب قابل للفك والضغط برفق لتثبيت القاعدة

خلط الجبن الكريمي مع السكر حتى يصبح القوام ناعمًا ثم إضافة كريمة الخفق تدريجيًا مع الخلط

صب خليط الجبن والكريمة فوق قاعدة البسكويت وتسويته بشكل متساوٍ

إدخال القالب الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتماسك الجاتوه

تزيين الوجه بالشوكولاتة المذابة والفواكه الطازجة قبل التقديم

تقطيع الجاتوه إلى مربعات وتقديمه مباشرة

وأكد خبراء الحلويات أن السر يكمن في تجانس المكونات وتبريد الجاتوه جيدًا للحصول على قوام ثابت وطعم غني يشبه المحلات الكبرى.