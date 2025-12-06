قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

أسماء عبد الحفيظ

جاتوه الشاتو السريع المكونات وخطوات التحضير خطوة بخطوة، تصدر جاتوه الشاتو قائمة الحلويات السريعة بعد أن أثبتت التجارب المنزلية أنها تجمع بين الطعم الغني والشكل الأنيق في دقائق معدودة

المكونات بالتفصيل لعمل جاتوه الشاتو السريع المكونات وخطوات التحضير خطوة بخطوة

  • 200 جرام بسكويت دايجستيف أو أي نوع محبب
  • 100 جرام زبدة مذابة
  • 200 جرام جبن كريمي
  • نصف كوب سكر بودرة
  • نصف كوب كريمة خفق
  • نصف كوب شوكولاتة مذابة
  • فواكه طازجة للتزيين توت، فراولة، كيوي

طريقة التحضير خطوة بخطوة

  • طحن البسكويت جيدًا حتى يصبح ناعمًا ثم مزجه مع الزبدة المذابة لتكوين قاعدة متماسكة
  • وضع الخليط في صينية أو قالب قابل للفك والضغط برفق لتثبيت القاعدة
  • خلط الجبن الكريمي مع السكر حتى يصبح القوام ناعمًا ثم إضافة كريمة الخفق تدريجيًا مع الخلط
  • صب خليط الجبن والكريمة فوق قاعدة البسكويت وتسويته بشكل متساوٍ
  • إدخال القالب الثلاجة لمدة ساعة على الأقل لتماسك الجاتوه
  • تزيين الوجه بالشوكولاتة المذابة والفواكه الطازجة قبل التقديم
  • تقطيع الجاتوه إلى مربعات وتقديمه مباشرة

وأكد خبراء الحلويات أن السر يكمن في تجانس المكونات وتبريد الجاتوه جيدًا للحصول على قوام ثابت وطعم غني يشبه المحلات الكبرى.

جاتوه الشاتو السريع .. المكونات وطريقة التحضير خطوة بخطوة

