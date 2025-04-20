قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز الدعاء باللغة العامية في السجود؟.. أمين الفتوى يوضح
«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحوّل للأخضر
طريقة شحن كارت الكهرباء 2025 أونلاين في ثوانٍ
المدارس : لا إعادة لامتحانات شهر أبريل 2025 للمتغيبين
أحمد موسى عن أزمة بلبن: كلوا عيش بس مش على حساب الصحة.. متحدث الحكومة: نسعى لخفض الدين الخارجى بنسبة 80% | أخبار التوك شو
3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب
ردود أفعال مثيرة| مرموش يُبهر جماهير السيتي.. وإشادات واسعة بعد التألق أمام إيفرتون
الأردن: المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين
أذكار الصباح كاملة .. ردّدها الآن وشاهد بركتها في يومك
سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 20-4-2025
نائب رئيس الزمالك يوجّه رسالة للمسئولين .. ويؤكد: الأهلي أصبح حلم اللاعبين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل جاتوه شاتوه في دقائق

جاتوه
جاتوه
نهى هجرس

يعد جاتوه شاتوه من الحلويات المميزة والسريعة، ويمكن تحضير جاتوه شاتوه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل جاتوه شاتوه.

مقادير جاتوه شاتوه

2 بيضه

1 كوب حليب

1 كوب سكر

1 كوب زيت

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

5 ملاعق كبيرة كاكاو خام 

كوب ونصف دقيق

جاتوه

طريقة تحضير جاتوه شاتوه 

في الخلاط ضيفي الحليب والسكر والزيت والفانيليا والكاكاو، واضربي الخليط جيدا لمدة دقيقة

خذي كوب من الخليط واتركيه جانبا ثم ضيفي على باقي خليط الكاكاو البيض والبيكينج بودر والخل، ونقوم بضربه مرة أخرى.

في وعاء كبير ضعي خليط الكاكاو ثم ضيفي الدقيق ونقلب لمدة دقيقة نضع الخليط في صينية مدهونة زيت، وأدخليها فرن دافئ لمدة 35 دقيقة نزين الشاتوه بصوص الشوكولاتة فور خروجه من الفرن ويقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة.

جاتوه جاتوه شاتوه طريقة عمل جاتوه شاتوه طريقة تحضير جاتوه شاتوه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار الحكومة.. الموعد الجديد صرف مرتبات شهر أبريل 2025

قرار حكومي.. موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 بعد تعديله

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل مرة أخري | تفاصيل

6 شروط لـ عودة بلبن وكرم الشام ووهمي وعم شلتت للعمل فى مصر

القبض على مذيعة شهيرة

التحفظ على «مذيعة» وطليقة لاعب كرة قدم شهير بتهمة خطيرة في القاهرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

رسميًا.. موعد صرف معاشات مايو وتوقيت الزيادة الجديدة

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

الساعة 12:00 هتقلب 1:00 صباحًا.. بدء العمل بالتوقيت الصيفي رسميًا هذا الموعد

4 أيام إجازة في أسبوع واحد.. الحكومة تبشر الموظفين والطلاب

3 أيام إجازة في أسبوع واحد بقرار حكومي.. بشرى سارة للموظفين والطلاب

جانب من الاجتماع

بلبن راجع تاني.. قرار عاجل من وزير الصحة وهيئة سلامة الغذاء

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تصرفها وآخر موعد؟

ترشيحاتنا

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: تجنب التفكير المفرط

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: تغييرات صغيرة

الجدي

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 20 أبريل 2025: اتخذ قرارات متوازنة

بالصور

طريقة عمل جاتوه شاتوه في دقائق

جاتوه
جاتوه
جاتوه

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية
سمك السلمون بزبدة الثوم مع السبانخ والفطر في صلصة كريمية

فستان كاجوال.. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فستان جلد.. درة تستعرض جمالها بظهورها الأخير

درة
درة
درة

فيديو

مكنش فيه حد مش بيحبك ..ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

«مكنش فيه حد مش بيحبك».. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها مع الراحل سليمان عيد |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في شم النسيم .. أين حديقة الحيوان؟

د.محمد أبو الفضل بدران

د. محمد أبوالفضل بدران يكتب: لماذا تشوّه المرأةُ نفسها؟

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر

جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر يكتب: "المعايير المزدوجة للمحكمة الجنائية الدولية"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: رقم لم ينتبه له أحد

المزيد