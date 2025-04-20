طريقة عمل جاتوه شاتوه في دقائق

يعد جاتوه شاتوه من الحلويات المميزة والسريعة، ويمكن تحضير جاتوه شاتوه في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة عمل جاتوه شاتوه.

مقادير جاتوه شاتوه

2 بيضه

1 كوب حليب

1 كوب سكر

1 كوب زيت

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة كبيرة خل

1 ملعقة كبيرة بيكينج بودر

5 ملاعق كبيرة كاكاو خام

كوب ونصف دقيق

طريقة تحضير جاتوه شاتوه

في الخلاط ضيفي الحليب والسكر والزيت والفانيليا والكاكاو، واضربي الخليط جيدا لمدة دقيقة

خذي كوب من الخليط واتركيه جانبا ثم ضيفي على باقي خليط الكاكاو البيض والبيكينج بودر والخل، ونقوم بضربه مرة أخرى.

في وعاء كبير ضعي خليط الكاكاو ثم ضيفي الدقيق ونقلب لمدة دقيقة نضع الخليط في صينية مدهونة زيت، وأدخليها فرن دافئ لمدة 35 دقيقة نزين الشاتوه بصوص الشوكولاتة فور خروجه من الفرن ويقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة.