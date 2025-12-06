قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أقوى هواتف رائدة بأسعار متوسطة في مصر والسعودية والإمارات (نهاية 2025)

احمد الشريف

تشهد أسواق مصر والسعودية والإمارات منافسة قوية في فئة الهواتف التي تقدم أداءً قريبًا من الهواتف الرائدة، ولكن بأسعار متوسطة تتراوح غالبًا بين ما يعادل 250–500 دولار، مع تركيز واضح على «الشاشات الممتازة، المعالجات القوية، البطاريات الكبيرة».​

أبرز الهواتف وفئة الأسعار

استنادًا إلى تقارير مواقع عربية متخصصة ومنصات تسعير إقليمية، يمكن رصد هواتف بارزة تجمع بين أداء شبه رائد وسعر متوسط تقريبًا في الدول الثلاث:​

Samsung Galaxy S24 FE

شاشة AMOLED 120 هرتز، معالج رائد، كاميرا قوية، وبطارية كبيرة مع شحن سريع.​

السعر التقريبي: في السعودية حوالي 1,850 ريالا بعد الخصومات، وفي الإمارات يدور حول 1,650–1,800 درهم، مع توقع أسعار تقارب 27–30 ألف جنيه إذا توفر رسميًا في مصر.​

Nothing Phone (3a) Lite

تصميم شفاف، شاشة AMOLED 120 هرتز، معالج Dimensity 7300، بطارية 5000 مAh مع شحن 33 واط.​

السعر التقريبي: في السعودية 1,150–1,500 ريال، في الإمارات 1,100–1,400 درهم، وتقديرات في مصر قرب 16–17 ألف جنيه.​

Infinix GT 30 Pro 5G

شاشة 6.78 إنش AMOLED 120 هرتز، معالج Dimensity 8350 Ultimate، بطارية 5500 مAh؛ يستهدف اللاعبين، وسعره أقل من الفلاجشيب.​

السعر التقريبي: في مصر نحو 19–20 ألف جنيه؛ ما يعادل تقريبًا 1,200 ريال / درهم في الخليج حسب العروض.​

Vivo V50

شاشة AMOLED 120 هرتز، كاميرا قوية وبطارية طويلة، يصنف ضمن “أفضل موبايلات الفئة المتوسطة العليا 2025” في تقارير عربية.​

Galaxy A-series العليا وRealme وXiaomi/Redmi

تقارير مراجعة الفئة المتوسطة في مصر تذكر نماذج مثل Galaxy A56 / A57، وRedmi وRealme من الفئة العليا (بمعالجات قوية وشاشات OLED) كخيارات قريبة جدًا من الفلاجشيب في الأداء والسعر.​​

هذه الأجهزة غالبًا ما تدور أسعارها حول 15–25 ألف جنيه في مصر، و900–1,500 ريال/درهم في أسواق الخليج، اعتمادًا على السعة والعروض.​

ملامح مشتركة تجعلها هواتف “رائدة" و"بسعر متوسط”

وفقًا للتقارير المتخصصة، ما يجمع هذه الهواتف هو:​

معالجات من فئة عليا (Snapdragon/Dimensity) تدعم ألعاب 5G والاستخدام المكثف.

شاشات AMOLED أو OLED بتردد 120 هرتز، وهي مواصفات كانت حصرية للفلاجشيب حتى قبل سنوات قليلة.

بطاريات 5000 مAh تقريبًا مع شحن سريع بين 33 و67 واط حسب الطراز.

كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل أو أكثر مع معالجة صور متقدمة، تكفي لمعظم المستخدمين وصنّاع المحتوى على الشبكات الاجتماعية.

مصر vs السعودية والإمارات في التسعير

الفئة السعرية لما يطلق عليه “فلاجشيب بسعر متوسط” تتحرك عادةً حول:​

في مصر: من 15 إلى 25 ألف جنيه تقريبًا.

في السعودية: من 1,000 إلى 1,900 ريال تقريبًا.

في الإمارات: من 1,000 إلى 1,800 درهم تقريبًا.

وأصبحت هذه الشريحة الأكثر جذبًا للمستخدم العربي الذي يريد أداء قويًا، وقيمة مقابل السعر، دون الوصول لأسعار هواتف مثل iPhone 17 Pro Max أو Galaxy S25 Ultra، مع بقاء تركيز الشركات على إضافة عناصر “رائدة” مثل “شاشات مميزة، سعات تخزين كبيرة، وشحن سريع جدًا” لدعم هذا الاتجاه.

أقوى 10 هواتف رائدة Samsung Galaxy S24 FE Nothing Phone 3a Lite

