تسريب جديد: بطارية Samsung Galaxy S26 Ultra أكبر من S25 Ultra

تستمر سلسلة التسريبات حول هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra في الكشف عن تفاصيل حاسمة، وكان آخرها ما يتعلق بسعة البطارية.

فبعد تردد شائعات بين إبقاء السعة كما هي (5000 مللي أمبير/ساعة) أو زيادتها، كشف تسريب جديد مصدره سلسلة التوريد الصينية عن أن الطراز الأقوى من "سامسونج" قد يأتي ببطارية أكبر قليلاً من سابقتها، Galaxy S25 Ultra.

يحمل هذا الخبر أهمية كبيرة للمستهلكين، حيث أن عمر البطارية يُعد من أهم عوامل الجذب في الهواتف الرائدة.

زيادة السعة: خطوة نحو أداء أطول

في السنوات الأخيرة، كان التحدي الأكبر للشركات الرائدة هو زيادة سعة البطارية مع الحفاظ على تصميم نحيف للهاتف. يبدو أن "سامسونج" قد وجدت طريقة لتجاوز هذا التحدي في Galaxy S26 Ultra.

ورغم أن التسريب لم يحدد السعة الدقيقة بالمللي أمبير/ساعة، فإن الإشارة إلى أنها "أكبر قليلاً" تُنْعِش آمال المستخدمين الذين يطمحون في الحصول على يوم عمل كامل وأكثر من الاستخدام الكثيف دون الحاجة لإعادة الشحن.

تعتبر هذه الزيادة ضرورية لمواكبة التطورات المتوقعة في الشاشة والمعالج، فكلاهما يستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة.

ثورة في سرعة الشحن: وداعاً لسرعة 45 واط

إلى جانب زيادة السعة، تشير التسريبات إلى أن "سامسونج" تخطط لترقية ضخمة في سرعة الشحن. فمن المتوقع أن يدعم Galaxy S26 Ultra الشحن السلكي بقوة تصل إلى 60 واط، وهو قفزة نوعية مقارنة بـ 45 واط المدعومة في Galaxy S25 Ultra.

كما يُتوقع أن ترتفع قوة الشحن اللاسلكي إلى 25 واط مقارنة بـ 15 واط. هذه الأرقام تُعد تنافسية في السوق وتضمن شحنًا سريعًا للبطارية الجديدة ذات السعة الأكبر. تُفيد تقارير داخلية أن الهدف هو شحن 80% من البطارية في حوالي 30 دقيقة، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بسابقه.

التحديات الداخلية: البطارية مقابل الكاميرا

يشير بعض المحللين إلى وجود توازن دقيق تتبعه "سامسونج" في تصميم S26 Ultra. فبينما يتم ترقية البطارية والشحن، تشير بعض التسريبات إلى أن تحسينات الكاميرا قد لا تكون جذرية كما يتوقع البعض، مع بقاء المستشعر الرئيسي بدقة 200 ميجابكسل، ولكن بتحسينات برمجية.

قد يكون هذا التوازن نابعًا من الحاجة إلى تخصيص مساحة داخلية أكبر للبطارية الجديدة أو للحفاظ على نقطة سعر معينة.

في النهاية، يبدو أن "سامسونج" تراهن على عمر البطارية كأحد أبرز ميزات التفوق في إصدارها الأقوى.