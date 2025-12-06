قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

محمد كريم برفقة فان ديزل في مهرجان البحر الأحمر أيقونة هوليوود

يمنى عبد الظاهر

كشف الفنان العالمي محمد كريم عن  تعاون فني مع نجم هوليوود العالمي فان ديزل، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام 

ونشر محمد كريم صورة جمعتهما خلال مشاركتهما في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الخامسة، الذي أقيم مساء أمس في مدينة جدة.

وكتب محمد كريم معلقًا على الصورة: مع الفنان الفريد، أيقونة هوليوود الحقيقية وأسطورةٌ حقيقية. نلتقي قريبًا، أخبارٌ رائعة في الطريق.

حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شهدت جدة أمس انطلاق حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الجديدة، وسط حضور لافت لكوكبة من أبرز نجوم هوليوود والسينما العربية الذين تألقوا على السجادة الحمراء وخطفوا الأنظار منذ اللحظة الأولى.

كما شارك في الحفل الفنان المصري العالمي محمد كريم، الذي واصل حضوره البارز في المحافل السينمائية الدولية، إلى جانب النجم أمير المصري، أحد أبرز الوجوه العربية الصاعدة في السينما العالمية، الذي نال الإعجاب بإطلالته الراقية وتصريحاته الداعمة لتطوير صناعة السينما العربية.

