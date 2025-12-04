قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
الأرصاد: طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا.. أمطار خفيفة وشبورة كثيفة غدًا الجمعة
الإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاً
تُهدر كرامة الإنسان.. دار الإفتاء: البشعة محرَّمة شرعًا وعادات باطلة
أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام الجديدة بعد تقسيم المسافات
شاحنات مميتة وغرف خانقة.. الشرطة الإسبانية تكشف مأساة العمال المهاجرين
شبكة الحرام.. كواليس سقوط رجل و3 فتيات ليل في فخ مباحث الآداب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اصنع أخضر تبرز حضور الفن المستدام في مؤتمر اتفاقية برشلونة

مبادرة اصنع أخضر
مبادرة اصنع أخضر
حنان توفيق

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت مبادرة "اصنع أخضر" للدكتورة عائشة بدوي ،في فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة) COP24، وذلك من خلال معرض فني مبتكر احتضنه ركن وزارة البيئة المصرية على هامش المؤتمر، ويأتى ذلك فى ضوء  اهتمام وزارة البيئة بدعم المبادرات الشبابية والنسائية التي تساهم في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة قدمت خلال المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الفريدة التي جسدت رؤية جديدة للفن الأخضر المستدام، وضمت إبداعات 23 فنانة مصرية من مختلف الأعمار، بمشاركة فتيات وسيدات ودمج لذوي الإعاقة، في تجربة فنية وإنسانية تعكس روح الشمولية والوعي البيئي معًا.

وقد جاء المعرض تحت عنوان "حواء… التراث والاستدامة البيئية"، حيث ركزت الأعمال الفنية على العلاقة بين المرأة والتراث والبيئة، مع إبراز قضايا حماية البحر الأبيض المتوسط، والتحديات التي تواجه الحياة البحرية، ودور إعادة التدوير في الحد من التلوث.وقد استخدمت الفنانات خامات معاد تدويرها لإنتاج أعمال تحمل رسائل مباشرة عن مخاطر التلوث، وتأثيره على الكائنات البحرية، في مشهد بصري جمع بين الإبداع والرسالة البيئية الهادفة، ويتسق مع الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة وجهود مصر الرامية للحفاظ على بيئتنا البحرية.

وتهدف مبادرة "اصنع أخضر" التي يتابعها أكثر من 200 ألف شخص عبر منصاتها الرقمية، إلى تعزيز دور الفن والإبداع في نشر الوعي البيئي، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتمكين ذوي الإعاقة عبر تشجيعهم على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر.

هذا وقد جاء معرض "اصنع أخضر" ليشكل إضافة نوعية لفعاليات مؤتمر COP24، مقدّمًا نموذجًا مصريًا رائدًا يدمج بين الفن والبيئة وتمكين المرأة، ويعكس التزام الفنانات المصريات بالمشاركة الفاعلة في القضايا البيئية العالمية.

دعم قضايا البيئة والتنمية المستدامة مبادرة اصنع أخضر تبرز حضور الفن الأخضر مبادرة اصنع أخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

جهاز تنمية العاشر من رمضان

العاشر من رمضان تكثف جهودها لتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة منظومة النظافة

وزير الاسكان

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح حزمة من التيسيرات للوحدات السكنية والأراضي بالمدن الجديدة

خلال التوقيع

أول مشروع من نوعه في مصر.. وزير البترول يشهد توقيع عقد رخصة إنتاج وقود الطائرات المستدام

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد