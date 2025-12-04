اصنع أخضر تبرز حضور الفن المستدام في مؤتمر اتفاقية برشلونة

تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت مبادرة "اصنع أخضر" للدكتورة عائشة بدوي ،في فعاليات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة) COP24، وذلك من خلال معرض فني مبتكر احتضنه ركن وزارة البيئة المصرية على هامش المؤتمر، ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام وزارة البيئة بدعم المبادرات الشبابية والنسائية التي تساهم في تعزيز الوعي البيئي ونشر ثقافة الاستدامة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة قدمت خلال المعرض مجموعة من الأعمال الفنية الفريدة التي جسدت رؤية جديدة للفن الأخضر المستدام، وضمت إبداعات 23 فنانة مصرية من مختلف الأعمار، بمشاركة فتيات وسيدات ودمج لذوي الإعاقة، في تجربة فنية وإنسانية تعكس روح الشمولية والوعي البيئي معًا.

وقد جاء المعرض تحت عنوان "حواء… التراث والاستدامة البيئية"، حيث ركزت الأعمال الفنية على العلاقة بين المرأة والتراث والبيئة، مع إبراز قضايا حماية البحر الأبيض المتوسط، والتحديات التي تواجه الحياة البحرية، ودور إعادة التدوير في الحد من التلوث.وقد استخدمت الفنانات خامات معاد تدويرها لإنتاج أعمال تحمل رسائل مباشرة عن مخاطر التلوث، وتأثيره على الكائنات البحرية، في مشهد بصري جمع بين الإبداع والرسالة البيئية الهادفة، ويتسق مع الأهداف الرئيسية لاتفاقية برشلونة وجهود مصر الرامية للحفاظ على بيئتنا البحرية.

وتهدف مبادرة "اصنع أخضر" التي يتابعها أكثر من 200 ألف شخص عبر منصاتها الرقمية، إلى تعزيز دور الفن والإبداع في نشر الوعي البيئي، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتمكين ذوي الإعاقة عبر تشجيعهم على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تعتمد على إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر.

هذا وقد جاء معرض "اصنع أخضر" ليشكل إضافة نوعية لفعاليات مؤتمر COP24، مقدّمًا نموذجًا مصريًا رائدًا يدمج بين الفن والبيئة وتمكين المرأة، ويعكس التزام الفنانات المصريات بالمشاركة الفاعلة في القضايا البيئية العالمية.