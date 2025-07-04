عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

كشف النجم العالمي «فان ديزل» عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالجزء الأخير من سلسلة "Fast & Furious"، مع اقتراب نهاية واحدة من أكثر سلاسل أفلام الأكشن شهرةً في تاريخ السينما.

وبينما يرى بعض عشاق السيارات أن السلسلة قد فقدت بريقها مع مرور الوقت، إلا أن الجزء الحادي عشر يبدو أنه سيُعيد الجميع إلى المقاعد الأمامية.

موعد العرض الرسمي والمفاجأة الكبرى

أعلن «فان ديزل» خلال ظهوره في مهرجان FuelFest في بومونا بولاية كاليفورنيا، أن الاستوديو طلب منه طرح الجزء الأخير في أبريل 2027.

لكنه أوضح أن هذا الفيلم سيُعرض "بثلاثة شروط" لم يكشف عنها حتى الآن، ما أثار حماسة وتساؤلات الجمهور حول ما إذا كان الأمر يتعلق بقصة الفيلم أو بفريق العمل أو ربما بإحدى المفاجآت الكبرى.

ربما تكون واحدة من أبرز التوقعات هي عودة شخصية "برايان أوكونور" التي جسدها الممثل الراحل بول ووكر، الذي توفي بشكل مأساوي عام 2013 أثناء تصوير الجزء السابع.

وقتها، استعان صناع الفيلم بشقيقيه كودي وكاليب ووكر، إلى جانب تقنيات المؤثرات البصرية المتقدمة، لإتمام مشاهده الأخيرة.

ومع الحديث عن عودة محتملة لشخصيته، فإن الأمر لن يخلو من الجدل الأخلاقي والفني، رغم أن الجماهير لا تزال تكن مشاعر خاصة لبرايان، خاصةً بعد مشهده المؤثر في نهاية فيلم "Furious 7" عندما خاض جولته الأخيرة مع "دومينيك توريتو".

الكثير من عشاق السلسلة يتمنون عودة الفيلم الأخير إلى جذور "فاست آند فيوريوس" الحقيقية: ثقافة السيارات، السباقات في شوارع لوس أنجلوس، والإثارة الخالصة بعيدًا عن المؤثرات الخارقة والمهمات العالمية.

وقد لمح فان ديزل إلى أن الفيلم قد يُعيد تسليط الضوء على تلك الروح الأصلية التي جعلت من السلسلة ظاهرة عالمية.

بين الشروط الغامضة، والحنين لشخصية بول ووكر، واحتمال العودة إلى أجواء سباقات الشوارع، يبدو أن الجزء الحادي عشر من "Fast & Furious" لن يكون مجرد نهاية، بل وداعًا سينمائيًا ملحميًا لعالم خطف أنفاس الملايين لأكثر من عقدين من الزمان.