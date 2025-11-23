تسريبات تكشف مواصفات الكاميرا الرئيسية في Samsung Galaxy S26 Ultra.. ماذا يقول المستخدمون والخبراء؟

كشف موقع “GSMArena” أن هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra سيحمل نظام كاميرا رباعية في الخلف مع تحسينات قابلة للنقاش حول المستشعرات والفتحة الضوئية.

وقال إنه بالرغم من تلقّي الهاتف إشادات على استقرار البرمجيات وجودة التصنيع؛ إلا أن عددا كبيرا من المستخدمين، أبدوا- عبر تعليقات منهم وتسريبات- خيبة أمل؛ بسبب التركيز على المعالج فقط وتكرار سعة البطارية (5000 مللي أمبير)، في حين وصلت بعض هواتف المنافسين إلى سعات أكبر وشحن أسرع يفوق 120 واط.

احتدام النقاش حول تطوير الكاميرا

علق العديد من المستخدمين بأن الشركة لم تغير كثيراً من سياساتها السابقة، معتبرين أن الكاميرا ربما تُحسَّن فقط رقميًا دون تطوير ملموس في جودة الصور وخاصة الإضاءة النهارية.

وأبدى آخرون انزعاجهم من ثبات فتحة العدسة (f/1.4)، معتبرين أنها تعيق تحسين الصور في ظروف معينة، وأن الفتحة المتغيرة أو المستشعر الأكبر حجماً- كما في هواتف Vivo- كان ليحقق قفزة أكبر في التصوير.

بطارية بلا جديد

انتقد قطاع من المستخدمين تمسك سامسونج بنفس البطارية دون تطور حقيقي، بجانب تأخير إدخال تقنيات شحن جديد أو تطويرات في تجربة اللمس (الهزاز – haptics) وغياب ميزات إيماءات الشاشة المتقدمة.

فيما تذكَّر بعض المستخدمين تجارب Galaxy S23 Ultra، معتبرين أنه كان أفضل إنتاج للشركة في السنوات الأخيرة.

ويواجه Galaxy S26 Ultra توقعات متضاربة بين جمهور ينتظر ثورة في التصوير والتصميم، وآخر يرى في الهاتف نسخة مُحسَّنة فقط بالمواصفات الداخلية.