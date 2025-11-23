قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف مواصفات الكاميرا الرئيسية في Samsung Galaxy S26 Ultra.. ماذا يقول المستخدمون والخبراء؟

Samsung Galaxy
Samsung Galaxy

كشف موقع “GSMArena” أن هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra سيحمل نظام كاميرا رباعية في الخلف مع تحسينات قابلة للنقاش حول المستشعرات والفتحة الضوئية. 

وقال إنه بالرغم من تلقّي الهاتف إشادات على استقرار البرمجيات وجودة التصنيع؛ إلا أن عددا كبيرا من المستخدمين، أبدوا- عبر تعليقات منهم وتسريبات- خيبة أمل؛ بسبب التركيز على المعالج فقط وتكرار سعة البطارية (5000 مللي أمبير)، في حين وصلت بعض هواتف المنافسين إلى سعات أكبر وشحن أسرع يفوق 120 واط.

احتدام النقاش حول تطوير الكاميرا

علق العديد من المستخدمين بأن الشركة لم تغير كثيراً من سياساتها السابقة، معتبرين أن الكاميرا ربما تُحسَّن فقط رقميًا دون تطوير ملموس في جودة الصور وخاصة الإضاءة النهارية. 

وأبدى آخرون انزعاجهم من ثبات فتحة العدسة (f/1.4)، معتبرين أنها تعيق تحسين الصور في ظروف معينة، وأن الفتحة المتغيرة أو المستشعر الأكبر حجماً- كما في هواتف Vivo- كان ليحقق قفزة أكبر في التصوير.

بطارية بلا جديد

انتقد قطاع من المستخدمين تمسك سامسونج بنفس البطارية دون تطور حقيقي، بجانب تأخير إدخال تقنيات شحن جديد أو تطويرات في تجربة اللمس (الهزاز – haptics) وغياب ميزات إيماءات الشاشة المتقدمة. 

فيما تذكَّر بعض المستخدمين تجارب Galaxy S23 Ultra، معتبرين أنه كان أفضل إنتاج للشركة في السنوات الأخيرة.

ويواجه Galaxy S26 Ultra توقعات متضاربة بين جمهور ينتظر ثورة في التصوير والتصميم، وآخر يرى في الهاتف نسخة مُحسَّنة فقط بالمواصفات الداخلية. 

Samsung Galaxy Galaxy Galaxy S26 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

ميرفت سلامة

المرض الصامت وأعراضه.. سبب وفاة الإعلامية ميرفت سلامة

ترشيحاتنا

جدعون ساعر

وزير الخارجية الإسرائيلي يطير إلى الأرجنتين وباراجواي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

فون دير لاين: أي خطة سلام مستدامة في أوكرانيا يجب أن تتضمن وقف القتل والحرب

المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا

تفاصيل الوثيقة الأوروبية للسلام ترفض التنازلات في الخطة الأميركية وتؤكد على حفظ السيادة الأوكرانية

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد