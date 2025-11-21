تسريب صادم.. 6 هواتف رائدة قادمة من سامسونج قريبا

بدأت ملامح خطط سامسونج للعام 2026 بالظهور، بعدما كشفت تسريبات مبكرة من برمجيات داخلية غير معلنة عن وجود 6 هواتف رائدة تعمل الشركة بالفعل على تطويرها.

ورغم أن تجديد سلسلتي Galaxy S و Galaxy Z يعد أمرا سنويا معتادا، فإن أرقام الطرازات الجديدة تمنح صورة أوضح عن التشكيلة المحتملة للعام المقبل.

ثلاثة طرازات من سلسلة Galaxy S26

بحسب تقرير رصدته Android Authority داخل برمجيات داخلية، تستعد سامسونج لإطلاق ثلاثة طرازات من سلسلة S في 2026 تحمل الأرقام SM-S942، SM-S947، SM-S948.



ويعتقد أن هذه الطرازات تخص Galaxy S26، والنسخة الوسيطة من S26، وطراز Galaxy S26 Ultra الأعلى فئة.

وتكمن الإشكالية في كيفية تسمية الطراز المتوسط، فبعد عودة قصيرة لتسمية Edge هذا العام، لم يتضح ما إذا كانت سامسونج ستواصل استخدامها أو ستعود إلى تسمية Plus الأكثر شيوعا.

كما لا تتضمن القائمة المسربة أي ذكر لـ Galaxy S26 Edge، مما يتوافق مع تقارير سابقة تشير إلى أن الشركة ربما تخلت عنه بسبب ضعف مبيعات النسخة الأخيرة.

وتشير أنماط التسمية السابقة كذلك إلى أن SM-S942 قد يكون S26 Pro، بينما SM-S948 هو بلا شك Ultra، ومع ذلك، يظل طراز SM-S947 هو العنصر الأكثر غموضا حتى تؤكد الشركة اسمه رسميا.

الجيل الجديد من الهواتف القابلة للطي

تشير التسريبات أيضا إلى طرازات سامسونج القابلة للطي المقبلة، والتي تحمل الأرقام SM-F971، SM-F776، SM-F976.



ومن المتوقع أن تنتمي هذه الأرقام إلى كل من Galaxy Z Flip 8 FE وGalaxy Z Flip 8 وGalaxy Z Fold 8، ويبدو أن سامسونج مستمرة في الحفاظ على هيكل سلسلتي Flip و Fold دون تغيير كبير خلال العام المقبل.

كما أن عودة فئة FE في الهواتف القابلة للطي مرة أخرى توحي برغبة سامسونج في اختبار تسعير أكثر مرونة، وقد يساعد Flip FE في جذب المشترين المهتمين بتجربة الهواتف القابلة للطي لكنهم يترددون بسبب أسعارها المرتفعة، في حين يضمن Z Fold 8 استمرار الفئة الفاخرة ذات الشاشة الكبيرة ضمن مجموعة الشركة الأساسية.

غياب لافت لطراز الهاتف ثلاثي الطي

من أبرز ما يلفت النظر في التسريب هو غياب أي إشارة إلى خليفة هاتف سامسونج القابل للطي ثلاثي المفاصل المتوقع إطلاقه لاحقا هذا العام.

وترجح المصادر أن سامسونج تنتظر بيانات المبيعات نظرا لتوقع طرح الجيل الأول في أسواق محدودة وبكميات قليلة، قبل أن تقرر تسجيل طراز للجيل الثاني، ولا يستبعد أن يظهر لاحقا عندما تتضح خطط الشركة لهذه الفئة فائقة التكلفة.

هاتف نحيف جديد قيد الاحتمال

كما تتداول التسريبات وجود هاتف نحيف جديد لا يرتبط بجهاز S26 Edge الملغى، إلا أن هذا الطراز لم يظهر بعد في التسريبات المبكرة. وقد تتكشف أرقام طرازات جديدة مع تقدم مراحل التطوير لدى سامسونج.