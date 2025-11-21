تسريب Galaxy.. نظارة سامسونج الجديدة تظهر بمواصفات غامضة

تعمل شركة سامسونج على تعزيز استراتيجيتها في مجال الواقع الممتد XR عبر مسارين متوازيين، فبعد إطلاقها نظارة Galaxy XR ذات القدرات العالية والتصميم الأكبر حجما، تتحول الأنظار الآن نحو جهاز قابل للارتداء يتميز بخفة الاستخدام والراحة، ومخصص للاستخدام اليومي وخارج المنزل.

وبينما أشارت التسريبات السابقة إلى تطوير نظارة ذكية حقيقية، تؤكد المعلومات الجديدة نية سامسونج طرح بديل خفيف وسري، موجه لمنافسة طرازات شهيرة مثل Meta Ray-Ban.

ويحمل الجهاز الجديد الاسم الرمزي SM-O200P، ويركز على دمج التكنولوجيا بسلاسة في الحياة اليومية بدلا من تقديم تجربة غامرة بالكامل.

تسريب جديد يكشف أبرز مواصفات Galaxy Smart Glasses

ووفقا لتقرير موقع GalaxyClub، ستأتي نظارة Galaxy Smart Glasses بعدسات انتقالية تتغير تلقائيا، فتصبح داكنة في الخارج وشفافة في الداخل.

كما تتضمن كاميرا مدمجة وتتصل بهاتف المستخدم عبر الواي فاي والبلوتوث، دون دعم أي اتصال مستقل بشبكات المحمول، ما يؤكد كونها إكسسوارا يعتمد بالكامل على الهاتف.

ويرجح محللون أن يقتصر مدى الاستخدام على نطاق البلوتوث المعتاد داخل الغرف، ما يعني ضرورة بقاء الهاتف على مقربة لضمان أداء مستقر.

وتكشف هذه المواصفات أن النظارة ستركز على الاستخدام العملي وميزات التقاط الصور والفيديو أكثر من تقديم طبقات واقع معزز متقدمة.

فالكاميرا المدمجة تتيح تصويرا بدون استخدام اليدين، بينما يسمح ارتباطها القوي بالهاتف بالاستفادة من مساعدات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، وقد تتكامل بعمق مع خدمات مثل Gemini.

نظارة ذكية

هويتان مختلفتان تماما داخل منظومة سامسونج

وتسعى سامسونج إلى إظهار هوية مميزة لهذا المنتج من خلال اعتماده سلسلة النماذج SM-O، ليكون منفصلا عن نظارة Galaxy XR الأكبر حجما من السلسلة SM-I، وتشير المعلومات إلى تطوير نسخة خاصة للسوق الأمريكية، ما قد يدل على إطلاق محدود في البداية.

ورغم غياب موعد رسمي، فإن وتيرة التطوير الحالية تشير إلى احتمال الكشف عنه في عام 2026، وربما تحت الاسم التجاري المسجل مسبقا Galaxy Glasses.