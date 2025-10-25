سامسونج تطلق نظارة Galaxy XR الجديدة رسمياً وتستعرض مزايا الواقع المختلط

كشفت سامسونج اليوم رسمياً عن نظارتها الجديدة Galaxy XR، في حدث تقني لاقى صدى واسعاً بين أوساط المهتمين بالواقع الافتراضي والمزج بين العالمين الفيزيائي والرقمي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة لاقتحام سوق الواقع المختلط ومنافسة عمالقة مثل آبل وميتا.

مزايا Galaxy XR: تكنولوجيا متقدمة وتجربة حسية جديدة

تزود نظارة Galaxy XR بعدد من التقنيات الحديثة، أهمها شاشات عرض عالية الدقة وعدسات تفاعلية تدمج محيط المستخدم الرقمي بالحقيقي بسلاسة فائقة.

وتتيح النظارة واجهات ثلاثية الأبعاد وأدوات تواصل سمعية وبصرية متقدمة، مع حساسات للحركة تتعرف على إيماءات اليد والرأس لتقديم استجابة فورية واستخدام مريح في مختلف البيئات.

التركيز على الإنتاجية والترفيه

تركز سامسونج في رؤيتها للواقع المختلط على الاستخدامات العملية والترفيهية في آن واحد.

تستهدف النظارة تطبيقات التعليم عن بعد، الاجتماعات الافتراضية، الألعاب الغامرة، وعروض التصميم الهندسي التي تتطلب استعراض النماذج ثلاثية الأبعاد بدقة عالية وتنقل سريع بين عوالم رقمية وواقعية.

تحالفات برمجية واسعة وأولوية للخصوصية

دعمت الشركة إطلاق النظارة بتحالفات مع كبرى شركات البرمجيات والألعاب لتقديم محتوى مخصص وتجارب مبتكرة، مع تطوير أنظمة حماية وخصوصية متقدمة تضمن أمن بيانات المستخدمين وتمنحهم السيطرة الكاملة على تفاعلاتهم الافتراضية.

وأشارت سامسونج إلى أن Galaxy XR ستدعم تقنيات الاتصال السريع عبر شبكات الجيل الخامس، وتتكامل مع باقي أجهزة سامسونج الذكية.

توقعات السوق وآفاق المستقبل

يتوقع المحللون أن تشهد سوق أجهزة الواقع المختلط قفزة كبيرة عقب إطلاق Galaxy XR، لا سيما مع الاهتمام المتزايد بتقنيات التعليم والترفيه عن بعد.

وتُعد إمكانية الدمج السلس بين العالمين الحقيقي والافتراضي عاملاً حاسماً في جذب المستخدمين، فيما تعد سامسونج بتحديثات مستمرة ودعم قوي للتطبيقات وبرمجيات التطوير.