موعد مباراتي نصف نهائي كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة
تحرك عاجل لحل أزمة مصروفات المدارس التجريبية |ماذا قررت التعليم؟
لا إضرار بالسكان ومصادر رزقهم.. الحكومة تعلن خطة تطوير منشأة ناصر
مطروح تحتفل اليوم بعيدها القومى .. لماذا منتصف ديسمبر موعد الاحتفال؟
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم
قرارات و تنبيهات عاجلة من التعليم بشأن استمارة الشهادة الإعدادية 2026
بروفة الكان الأخيرة.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ ودية نيجيريا
المصريون بالخارج يواصلون التصويت في إعادة 55 دائرة بالمرحلة الثانية.. عقوبة خرق الصمت الانتخابي
هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول في يناير؟.. ناقد رياضي يوضح
غلق رابط تسجيل بيانات المعلمين المتقدمين لإعادة التعيين وشهادة الصلاحية 31 ديسمبر
تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. أمطار غزيرة ومدينة تسجل درجة مئوية واحدة
مصر توقع مذكرتي تفاهم مع ألبانيا لتعزيز الاستثمارات المشتركة
العثور على جثمان مسن غريقا داخل ترعة الرمادي بإسنا

شهدت منطقة حاجر المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر واقعة مؤسفة بعدما تم العثور على جثمان مسن غريقا داخل مياه ترعة الرمادي وذلك عقب تغيبه عن منزله لمدة يومين وسط حالة من القلق بين أسرته وأهالي المنطقة.

وبالتخريات الأولى اتضح أن الجثمان يعود للمسن “عوض .ع . ح”  من أبناء حاجر المساوية حيث كان قد تلقت مديرية امن الاقصر إخطارا يفيد بالعثور على جثمان رجل مسن طافيا بمياه ترعة الرمادي بدائرة مركز إسنا.

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة

وبحسب روايات عدد من أهالي المنطقة فإن المسن كان قد تغيب عن منزله منذ يومين في ظروف غامضة الأمر الذي دفع أسرته إلى البحث عنه وسؤال الأهالي والمقربين دون التوصل إلى أي معلومات عنه قبل أن يتم العثور على جثمانه داخل الترعة .

تم انتشال الجثمان عن طريق شرطة الانقاذ النهري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقله إلى مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة .

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

