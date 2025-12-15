العثور على جثمان مسن غريقا داخل ترعة الرمادي بإسنا

شهدت منطقة حاجر المساوية التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر واقعة مؤسفة بعدما تم العثور على جثمان مسن غريقا داخل مياه ترعة الرمادي وذلك عقب تغيبه عن منزله لمدة يومين وسط حالة من القلق بين أسرته وأهالي المنطقة.

وبالتخريات الأولى اتضح أن الجثمان يعود للمسن “عوض .ع . ح” من أبناء حاجر المساوية حيث كان قد تلقت مديرية امن الاقصر إخطارا يفيد بالعثور على جثمان رجل مسن طافيا بمياه ترعة الرمادي بدائرة مركز إسنا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة

وبحسب روايات عدد من أهالي المنطقة فإن المسن كان قد تغيب عن منزله منذ يومين في ظروف غامضة الأمر الذي دفع أسرته إلى البحث عنه وسؤال الأهالي والمقربين دون التوصل إلى أي معلومات عنه قبل أن يتم العثور على جثمانه داخل الترعة .

تم انتشال الجثمان عن طريق شرطة الانقاذ النهري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقله إلى مستشفى طيبة التخصصي تحت تصرف النيابة .

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات.