انتشار مكثف وإطلاق نار.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس
كيف استطاعت الدولة المصرية تحقيق إنجازات بملف حقوق الإنسان؟.. فيديو
تزامنا مع مولد الدسوقي.. تعليق الدراسة في 38 مدرسة بكفر الشيخ
يورتشيتش: مرتبط عاطفيا ببيراميدز.. ولن أدرب أي ناد آخر في مصر
خلاف حاد في الحكومة الإسرائيلية حول السيادة على الضفة الغربية
عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو
10 أسرار لـ الصلاة على النبي ليلة الجمعة
أقل عيار ذهب اليوم 24-10-2025
الدول العربية تدخل سباق الذهب.. من فيها الأكثر إنتاجا للمعدن الأصفر؟
فردوس عبد الحميد: مفكرتش يوم إني أكون ممثلة.. ودخولي الفن قدري
التحقيق مع بلوجر شهيرة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
حبس 4 سيدات يمارسن الحرام بمقابل مادي بالإسكندرية
تكنولوجيا وسيارات

تليفزيون سامسونج يجيب على أسئلتك .. إليك السر وراء التحديث الجديد

سامسونج تطلق تطبيق Perplexity TV
سامسونج تطلق تطبيق Perplexity TV
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تطبيق Perplexity TV على تلفزيونات 2025 الذكية، مما يوفر للمستخدمين إجابات فورية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتجربة بحث تفاعلية مباشرة على شاشة التلفاز. 

يعد هذا التطبيق الأول من نوعه الذي يعرض تقنيات Perplexity AI على منصة تلفزيونية، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات دقيقة دون الحاجة إلى جهاز آخر، ويتم الحصول على الإجابات في الوقت الفعلي من مصادر موثوقة، مما يوفر تجربة تفاعلية متكيفة مع شاشات التلفاز.

كيفية عمل تطبيق Perplexity TV


يمكن للمستخدمين بدء استخدام التطبيق من خلال فتحه من تبويب التطبيقات أو الوصول إليه عبر "Vision AI Companion" باستخدام زر الذكاء الاصطناعي على جهاز التحكم. 

بعد فتح التطبيق، يطلب من المستخدمين قراءة وقبول الشروط والأحكام، بينما يتطلب استخدام الأوامر الصوتية منح الوصول إلى الميكروفون.

يدعم التطبيق عدة طرق للإدخال، حيث يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح USB متصلة، أو التحدث مباشرة باستخدام زر الصوت على جهاز التحكم. 

وبمجرد إدخال السؤال، مثل "من هو مخرج فيلم Avengers الأخير؟" أو "هل يمكنك اقتراح أفلام للهالوين؟"، يقوم تطبيق Perplexity بالبحث في المصادر المعتمدة وتقديم الإجابات في الوقت الفعلي. 

وتظهر الإجابات على شكل بطاقات مصممة خصيصا لشاشات التلفاز، تشمل ملخصات، ومصادر، واقتراحات لأسئلة متابعة.

يمكن للمستخدمين تحسين بحثهم عن طريق اختيار أسئلة متابعة على الشاشة أو طرح أسئلة إضافية أو طلب مزيد من المعلومات التفصيلية. 

يتيح التطبيق أيضا التفاعل مع الروابط، مثل فتح التطبيقات ذات الصلة أو خدمات البث، وحفظ المحتوى للاطلاع عليه لاحقا، وذلك وفقا لدعم التطبيق. يتطلب التطبيق اتصالا نشطًا بالإنترنت لتقديم نتائج في الوقت الفعلي.

ذكاء اصطناعي متاح على تلفزيونات سامسونج 2025

التطبيق متاح حاليا على جميع تلفزيونات سامسونج الذكية لعام 2025، مع خطط لتوسيعه إلى نماذج تلفزيونات 2023 و2024 عبر تحديثات البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.

وكعرض إطلاق، يمكن للمستخدمين الحصول على اشتراك مجاني لمدة 12 شهرا في خدمة Perplexity Pro من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR المعروض في التطبيق.

تجربة بحث تفاعلية جديدة على شاشات التلفاز

من خلال هذا التطبيق، يمكن لمستخدمي تلفزيونات سامسونج الوصول إلى إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات بحث تفاعلية مباشرة على شاشاتهم. 

ومع ذلك، يتطلب استخدام الأوامر الصوتية الحصول على إذن لاستخدام الميكروفون، ويجب على المستخدمين التحقق من المعلومات كما هو الحال مع جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

أرشيفية

يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

اعترافات قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته بصاروخ ورميته فى 3 أماكن

اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

محامي القاتل

"عمل منه استيك".. محامي قاتل الإسماعيلية : مريض نفسي وليس مجرم محترف

كريستيانو رونالدو

أزمة مالية في الهند بسبب كريستيانو رونالدو.. ماذا فعل نجم النصر؟

محمد صلاح

سلوت حسم الأمر.. ما سر استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية لليفربول؟

القمر

زراعة العدس على القمر.. تلميذة تخطف أنظار "ناسا" بابتكار علمي فريد

بالصور

بحضور نجوم الفن .. لقطات جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

حاتم صلاح وزوجته

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

عاوز أقوله كلمة واحدة | هاني حسن الأسمر يحبس دموعه لحظة الحديث عن والده الراحل .. فيديو

جريمه الإسماعيليه

خنق وتقطيع أشلاء.. تفاصيل مرعبة عن نهاية طفل الإسماعيلية الوحيد

هدى المفتى

ماذا حدث لأمعاء هدى المفتي؟ رضوى الشربيني تكشف السر الخطير لنحافتها

الرئيس عبدالفتاح السيسي

شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا

