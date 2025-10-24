تليفزيون سامسونج يجيب على أسئلتك .. إليك السر وراء التحديث الجديد

أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق تطبيق Perplexity TV على تلفزيونات 2025 الذكية، مما يوفر للمستخدمين إجابات فورية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي وتجربة بحث تفاعلية مباشرة على شاشة التلفاز.

يعد هذا التطبيق الأول من نوعه الذي يعرض تقنيات Perplexity AI على منصة تلفزيونية، حيث يمكن للمستخدمين طرح الأسئلة والحصول على إجابات دقيقة دون الحاجة إلى جهاز آخر، ويتم الحصول على الإجابات في الوقت الفعلي من مصادر موثوقة، مما يوفر تجربة تفاعلية متكيفة مع شاشات التلفاز.

كيفية عمل تطبيق Perplexity TV



يمكن للمستخدمين بدء استخدام التطبيق من خلال فتحه من تبويب التطبيقات أو الوصول إليه عبر "Vision AI Companion" باستخدام زر الذكاء الاصطناعي على جهاز التحكم.

بعد فتح التطبيق، يطلب من المستخدمين قراءة وقبول الشروط والأحكام، بينما يتطلب استخدام الأوامر الصوتية منح الوصول إلى الميكروفون.

يدعم التطبيق عدة طرق للإدخال، حيث يمكن للمستخدمين كتابة استفساراتهم باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة أو لوحة مفاتيح USB متصلة، أو التحدث مباشرة باستخدام زر الصوت على جهاز التحكم.

وبمجرد إدخال السؤال، مثل "من هو مخرج فيلم Avengers الأخير؟" أو "هل يمكنك اقتراح أفلام للهالوين؟"، يقوم تطبيق Perplexity بالبحث في المصادر المعتمدة وتقديم الإجابات في الوقت الفعلي.

وتظهر الإجابات على شكل بطاقات مصممة خصيصا لشاشات التلفاز، تشمل ملخصات، ومصادر، واقتراحات لأسئلة متابعة.

يمكن للمستخدمين تحسين بحثهم عن طريق اختيار أسئلة متابعة على الشاشة أو طرح أسئلة إضافية أو طلب مزيد من المعلومات التفصيلية.

يتيح التطبيق أيضا التفاعل مع الروابط، مثل فتح التطبيقات ذات الصلة أو خدمات البث، وحفظ المحتوى للاطلاع عليه لاحقا، وذلك وفقا لدعم التطبيق. يتطلب التطبيق اتصالا نشطًا بالإنترنت لتقديم نتائج في الوقت الفعلي.

ذكاء اصطناعي متاح على تلفزيونات سامسونج 2025

التطبيق متاح حاليا على جميع تلفزيونات سامسونج الذكية لعام 2025، مع خطط لتوسيعه إلى نماذج تلفزيونات 2023 و2024 عبر تحديثات البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.

وكعرض إطلاق، يمكن للمستخدمين الحصول على اشتراك مجاني لمدة 12 شهرا في خدمة Perplexity Pro من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة QR المعروض في التطبيق.

تجربة بحث تفاعلية جديدة على شاشات التلفاز

من خلال هذا التطبيق، يمكن لمستخدمي تلفزيونات سامسونج الوصول إلى إجابات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وميزات بحث تفاعلية مباشرة على شاشاتهم.

ومع ذلك، يتطلب استخدام الأوامر الصوتية الحصول على إذن لاستخدام الميكروفون، ويجب على المستخدمين التحقق من المعلومات كما هو الحال مع جميع أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية.