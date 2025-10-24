كارثة هواتف Galaxy S26 .. تغييرات جذرية تربك خطط سامسونج

تشهد سامسونج هذه الأيام ارتباكاً ملحوظًا في خطة تشكيلة هواتف Galaxy S26، حيث تتناقل التسريبات سلسلة من التغييرات الكبيرة خلف الكواليس مع اقتراب إطلاق الجيل الجديد.

استعرض تقرير Phone Arena خمس نقاط رئيسية يتوقع أن تغيّر ملامح السلسلة القادمة وتؤثر على سوق الهواتف الذكية الرائدة بالكامل.

نهاية محتملة لطراز Galaxy S26 Edge

أشارت الشائعات مؤخرًا إلى أن سامسونج قد تتخلى عن إطلاق نسخة Galaxy S26 Edge فائقة النحافة هذه السنة، وذلك بعد الأداء المتواضع لعام S25 Edge وضعف الإقبال على هذا الطراز.

كان من المتوقع أن يكون S26 Edge منافسًا قويًا لهاتف iPhone Air من حيث الرشاقة والتصميم الفريد، لكن أغلب المصادر الآن ترجح إلغاء الفكرة أو تأجيلها لموسم آخر، في تحول مثير يطرح تساؤلات حول مستقبل الهواتف فائقة النحافة من سامسونج.

تأجيل الإطلاق الرسمي للسلسلة حتى مارس القادم

بسبب التغييرات الأخيرة واتخاذ قرارات في اللحظات الأخيرة، يبدو أن سامسونج ستؤجل الإطلاق الرسمي لتشكيلة S26 من موعدها المعتاد في منتصف يناير إلى مارس 2026، حيث يتوقع أن تبدأ الإنتاج الضخم في يناير يليها إعلان رسمي متأخر.

وتعكس هذه الخطوة حالة التخبط في وضع استراتيجية ثابتة لطرازات السلسلة الجديدة.

عدم وجود نسخة Galaxy S26 Pro

أفادت التقارير والتسريبات السابقة بأن سامسونج تدرس التخلي عن الطراز الأساسي التقليدي لصالح نسخة "Pro"، ولكن أحدث التوجهات أوضحت عودة سامسونج للاسم الأساسي Galaxy S26.

التغيير هنا أقرب لأن يكون تغييراً في العلامة التجارية دون وجود ميزات "Pro" حقيقية، مما يدل على التراجع عن فكرة Segmentation الجديدة والاكتفاء بالأساسيات المعتادة.

4. عودة طراز Galaxy S26 Plus المؤكد للسوق

وأشار التقرير إلى أن إشاعات إلغاء نسخة S26 Plus قد انتهت، بعدما تبين أن تراجع الطلب على S25 Edge واستبعاد فكرة طراز Edge الجديد جعل من المنطقي إعادة Plus للسوق على الأقل لعام واحد إضافي.

وتسبب هذا القرار أيضاً في تأجيل جدول الإنتاج، إذ أن سامسونج مضطرة لإعادة خط الإنتاج الخاص بهذه النسخة وتوفيرها بكمية كافية للإطلاق العالمي.

Galaxy S26 Ultra... الثابت الوحيد في التشكيلة

رغم حالة الفوضى في التشكيلة، يبقى وجود Galaxy S26 Ultra شبه مؤكد باعتباره "ملك السلسلة" وممثل فلسفة سامسونج في تقديم المواصفات الأعلى والأكثر ابتكارًا. من المنتظر أن يحمل الهاتف ترقيات تصميمية طفيفة مثل زوايا أكثر دائرية ونظام كاميرا محدث، مع استمرار الانقسام الإقليمي بين معالجي Exynos وSnapdragon.

سنة المفاجآت المرتبكة لسامسونج

يؤكد التقرير أن سلسلة Galaxy S26 هذا العام تعكس أزمة استراتيجية في مكاتب سامسونج، مع إلغاء منتجات متوقعة وعودة أخرى، وتأجيل مواعيد، وتبدّل مستمر بين الأفكار.

ستكون النتيجة النهائية اختبارًا حقيقيًا لقدرة سامسونج على التكيّف مع تحولات السوق، واستعادة ريادتها في عالم الهواتف الذكية الرائدة.