إطلاق نار على مركبة حاولت دخول قاعدة خفر السواحل بخليج سان فرانسيسكو
عمرو منسي: كيت بلانشيت لم تحصل على أجر مقابل مشاركتها في مهرجان الجونة| خاص
بعد التأهل لدور المجموعات .. كاف يفاجئ الزمالك بقرار غير متوقع
بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
عيد ميلاده بعد أسبوع .. معلومات عن عريس منة شلبي أحمد الجنايني
إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف على دير البلح
موعد انتهاء عمل لجان حصر الإيجار القديم .. التفاصيل وجدول التنفيذ
مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر وماليزيا تمثل أنموذجا فريدا للتعاون القائم على الاحترام
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي يستخدم طائرات استطلاع في سماء غزة
البنتاجون: إرسال حاملة طائرات لمواجهة تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية
الخطيب: مستمرون في التطوير مع الحفاظ على هوية الأهلي التاريخية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كارثة هواتف Galaxy S26 .. تغييرات جذرية تربك خطط سامسونج

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

تشهد سامسونج هذه الأيام ارتباكاً ملحوظًا في خطة تشكيلة هواتف Galaxy S26، حيث تتناقل التسريبات سلسلة من التغييرات الكبيرة خلف الكواليس مع اقتراب إطلاق الجيل الجديد. 

استعرض تقرير Phone Arena خمس نقاط رئيسية يتوقع أن تغيّر ملامح السلسلة القادمة وتؤثر على سوق الهواتف الذكية الرائدة بالكامل.

 نهاية محتملة لطراز Galaxy S26 Edge

أشارت الشائعات مؤخرًا إلى أن سامسونج قد تتخلى عن إطلاق نسخة Galaxy S26 Edge فائقة النحافة هذه السنة، وذلك بعد الأداء المتواضع لعام S25 Edge وضعف الإقبال على هذا الطراز. 

كان من المتوقع أن يكون S26 Edge منافسًا قويًا لهاتف iPhone Air من حيث الرشاقة والتصميم الفريد، لكن أغلب المصادر الآن ترجح إلغاء الفكرة أو تأجيلها لموسم آخر، في تحول مثير يطرح تساؤلات حول مستقبل الهواتف فائقة النحافة من سامسونج.

تأجيل الإطلاق الرسمي للسلسلة حتى مارس القادم

بسبب التغييرات الأخيرة واتخاذ قرارات في اللحظات الأخيرة، يبدو أن سامسونج ستؤجل الإطلاق الرسمي لتشكيلة S26 من موعدها المعتاد في منتصف يناير إلى مارس 2026، حيث يتوقع أن تبدأ الإنتاج الضخم في يناير يليها إعلان رسمي متأخر.

وتعكس هذه الخطوة حالة التخبط في وضع استراتيجية ثابتة لطرازات السلسلة الجديدة.

عدم وجود نسخة Galaxy S26 Pro

أفادت التقارير والتسريبات السابقة بأن سامسونج تدرس التخلي عن الطراز الأساسي التقليدي لصالح نسخة "Pro"، ولكن أحدث التوجهات أوضحت عودة سامسونج للاسم الأساسي Galaxy S26.

التغيير هنا أقرب لأن يكون تغييراً في العلامة التجارية دون وجود ميزات "Pro" حقيقية، مما يدل على التراجع عن فكرة Segmentation الجديدة والاكتفاء بالأساسيات المعتادة.

4. عودة طراز Galaxy S26 Plus المؤكد للسوق

وأشار التقرير إلى أن إشاعات إلغاء نسخة S26 Plus قد انتهت، بعدما تبين أن تراجع الطلب على S25 Edge واستبعاد فكرة طراز Edge الجديد جعل من المنطقي إعادة Plus للسوق على الأقل لعام واحد إضافي. 

وتسبب هذا القرار أيضاً في تأجيل جدول الإنتاج، إذ أن سامسونج مضطرة لإعادة خط الإنتاج الخاص بهذه النسخة وتوفيرها بكمية كافية للإطلاق العالمي.

 Galaxy S26 Ultra... الثابت الوحيد في التشكيلة

رغم حالة الفوضى في التشكيلة، يبقى وجود Galaxy S26 Ultra شبه مؤكد باعتباره "ملك السلسلة" وممثل فلسفة سامسونج في تقديم المواصفات الأعلى والأكثر ابتكارًا. من المنتظر أن يحمل الهاتف ترقيات تصميمية طفيفة مثل زوايا أكثر دائرية ونظام كاميرا محدث، مع استمرار الانقسام الإقليمي بين معالجي Exynos وSnapdragon.

سنة المفاجآت المرتبكة لسامسونج

يؤكد التقرير أن سلسلة Galaxy S26 هذا العام تعكس أزمة استراتيجية في مكاتب سامسونج، مع إلغاء منتجات متوقعة وعودة أخرى، وتأجيل مواعيد، وتبدّل مستمر بين الأفكار. 

ستكون النتيجة النهائية اختبارًا حقيقيًا لقدرة سامسونج على التكيّف مع تحولات السوق، واستعادة ريادتها في عالم الهواتف الذكية الرائدة.

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

الشاب المنتحر

بسبب تعثره ماليا .. حلاق ينهي حياته شنقا في المنوفية

الخطوط الجوية الأمريكية

اعتبارا من مارس .. الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل

جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة ألقت قنبلة صوتية في وادٍ جنوب البلاد

السفير ستيفن فاجين

الخارجية الأمريكية: السفير الأمريكي في اليمن يشارك في تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة

بعد زواجها .. شاهد منة شلبي تخطف الأنظار بإطلالات راقية في مهرجان الجونة 2025

مش لازم تدمس فول بلدي .. المدشوش الحل الأمثل لراحة القولون | الطريقة

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

