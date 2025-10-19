تأجيل إطلاق سامسونج جالكسي S26 لمدة شهرين.. ما السبب ؟

تواجه سلسلة هواتف سامسونج الجديدة من الجيل التالي من جالاكسي إس 26 تأخيرًا كبيرًا ووفقًا للتقارير الحديثة تواجه الشركة مشاكل في تطوير وتصميم هواتفها الرائدة القادمة ونتيجةً لذلك، قد يُؤجل الإطلاق لما يقرب من شهرين، ليُصبح مارس من العام المقبل بدلًا من الموعد المعتاد في يناير وتأتي هذه المعلومات من Techmaniacs ، وهي مجلة ألمانية نشرت رؤى أولية حول حالة أجهزة سامسونج الرائدة القادمة.

هاتف Galaxy S26 Ultra

ووفقًا للتقرير، أكمل هاتف Galaxy S26 Ultra مرحلة التطوير وهو جاهز للإنتاج. وفي المقابل، لا يزال إصدار Galaxy S26 الأساسي متأخرًا عن موعده، مما قد يُسهم في التأخير المتوقع وبينما قد يُؤجل هذا الموعد الكشف الرسمي، يُقال إن طراز Ultra يُمثل ترقيةً ملحوظة، لا سيما في الشاشة والأداء.

سيحتوي هاتف Galaxy S26 Ultra على شاشة بدقة 10 بت تدعم مليار لون، مما يُمثل تحسنًا واضحًا مقارنةً بشاشة 8 بت المستخدمة في Galaxy S25 Ultra. سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصص لأجهزة Galaxy، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت. ستبقى بطارية الجهاز بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة دون تغيير، ولكن من المقرر زيادة سرعة الشحن إلى 60 واط، مما يسمح بشحن 80% من البطارية في حوالي 30 دقيقة.



و يستخدم هاتف Galaxy S26 القياسي معالج Exynos 2600، في خطوة تُعتبر محاولةً لتعزيز مكانة شركة Samsung Semiconductor بعد الانتكاسات الأخيرة التي واجهتها في قاعدة عملائها. ورغم أن تصميم الهاتف لم يكتمل بعد، فمن المتوقع أن يتبنى مظهرًا بسيطًا وأنيقًا بمجرد الانتهاء من تصميمه.

مع وجود شائعات تشير إلى إلغاء طراز Galaxy S26 Edge ، فقد يتضمن تشكيلة Samsung لعام 2025 بدلاً من ذلك متغيرات Galaxy S26 و S26 + و S26 Ultra.