هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
مصادر مصرفية تكشف سر الإقبال غير المسبوق على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
عبد العاطي يبحث مع وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا إعادة إعمار غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تأجيل إطلاق سامسونج جالكسي S26 لمدة شهرين.. ما السبب ؟

سامسونج جالكسي S26
سامسونج جالكسي S26
لمياء الياسين

 تواجه سلسلة هواتف سامسونج الجديدة من الجيل التالي من جالاكسي إس 26 تأخيرًا كبيرًا ووفقًا للتقارير الحديثة تواجه الشركة مشاكل في تطوير وتصميم هواتفها الرائدة القادمة ونتيجةً لذلك، قد يُؤجل الإطلاق لما يقرب من شهرين، ليُصبح مارس من العام المقبل بدلًا من الموعد المعتاد في يناير وتأتي هذه المعلومات من Techmaniacs ، وهي مجلة ألمانية نشرت رؤى أولية حول حالة أجهزة سامسونج الرائدة القادمة.

هاتف Galaxy S26 Ultra 

ووفقًا للتقرير، أكمل هاتف Galaxy S26 Ultra مرحلة التطوير وهو جاهز للإنتاج. وفي المقابل، لا يزال إصدار Galaxy S26 الأساسي متأخرًا عن موعده، مما قد يُسهم في التأخير المتوقع وبينما قد يُؤجل هذا الموعد الكشف الرسمي، يُقال إن طراز Ultra يُمثل ترقيةً ملحوظة، لا سيما في الشاشة والأداء.

سيحتوي هاتف Galaxy S26 Ultra  على شاشة بدقة 10 بت تدعم مليار لون، مما يُمثل تحسنًا واضحًا مقارنةً بشاشة 8 بت المستخدمة في Galaxy S25 Ultra. سيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصص لأجهزة Galaxy، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت. ستبقى بطارية الجهاز بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة دون تغيير، ولكن من المقرر زيادة سرعة الشحن إلى 60 واط، مما يسمح بشحن 80% من البطارية في حوالي 30 دقيقة.


و يستخدم هاتف Galaxy S26 القياسي معالج Exynos 2600، في خطوة تُعتبر محاولةً لتعزيز مكانة شركة Samsung Semiconductor بعد الانتكاسات الأخيرة التي واجهتها في قاعدة عملائها. ورغم أن تصميم الهاتف لم يكتمل بعد، فمن المتوقع أن يتبنى مظهرًا بسيطًا وأنيقًا بمجرد الانتهاء من تصميمه.

مع وجود شائعات تشير إلى إلغاء طراز Galaxy S26 Edge ، فقد يتضمن تشكيلة Samsung لعام 2025 بدلاً من ذلك متغيرات Galaxy S26 و S26 + و S26 Ultra.

الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال يهاحم مواقع في رفح بعد استهداف قواته بصاروخ مضاد للدبابات

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط في سامارا ومنشأة معالجة غاز في أورينبورغ

أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط في سامارا ومنشأة معالجة غاز بأورينبورغ بروسيا

جنوب لبنان

وسائل إعلام لبنانية: طائرة مسيرة إسرائيلية تهاجم جنوب البلاد

بالصور

الأرصاد تكشف موعد ارتداء الملابس الشتوية

الملابس الشتوية
الملابس الشتوية
الملابس الشتوية

بفستان ذهبي لافت.. مايان السيد تتألق في عرض فيلمها «كولونيا» بمهرجان الجونة السينمائي|شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

فيديو

سلوى خطاب

حسدته على الموت.. اعتراف جريء من سلوى خطاب عن طليقها

القمر الصناعي الأمريكي LES-1

زومبي .. قصة عودة القمر الصناعي LES-1 إلى الحياة بعد 50 عامًا من فقدانه |فيديوجراف

فوايد البروكلى والسبانخ

وداعًا لشيخوخة الدماغ.. قوة السبانخ والبروكلي في حماية الذاكرة

مطاردة سيارات بالآلي

كأنه فيلم أكشن .. فيديو مطاردة سيارات بالآلي على طريق الإسماعيلية

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

