تأجيل إطلاق هواتف Galaxy S26 من سامسونج.. المواصفات والتصميم

شيماء عبد المنعم

كشفت تقارير جديدة عن تأجيل إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S26 من سامسونج إلى شهر مارس 2026 بدلا من يناير، بسبب مشاكل في التطوير والتصميم. 

وحسب التقارير، أكملت سامسونج تطوير هاتف Galaxy S26 Ultra، لكن Galaxy S26 العادي لا يزال خلف الجدول الزمني.

توقعات جديدة تشير إلى أن Galaxy S26 Ultra سيأتي بشاشة 10 بت ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما سيزود Galaxy S26 بمعالج Exynos 2600. 

كما تم الإعلان عن إلغاء طراز S26 Edge بسبب ضعف مبيعاته في الأسواق السابقة.

فيما يتعلق بتصميم Galaxy S26 Ultra، تظهر تسريبات جديدة للهاتف داخل أغطية واقية، مما يكشف عن تصميم جديد للكاميرا مع جزيرة مستطيلة تحتوي على ثلاث كاميرات مرتبة بشكل جديد. 

يتوقع أن تعتمد سامسونج هذا التصميم على جميع هواتفها، بما في ذلك الهواتف ذات الفئات المنخفضة.

فيما يخص المعالج، من المتوقع أن يحمل Galaxy S26 Ultra معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، المصنع بتقنية 3 نانومتر، لكن هناك تساؤلات حول ما إذا كان هذا المعالج سيكون متاحا عالميا أو إذا ستستخدم بعض الأسواق معالج Exynos 2600.

بناء على هذه التسريبات، فإن سامسونج قد تكون على وشك تقديم تحديثات كبيرة لسلسلة Galaxy S26 في العام المقبل، مع تغييرات في التصميم والأداء المتوقع.

ويتوقع أن يحمل الهاتف بطارية ضخمة بسعة 5500 مللي أمبير، مع دعم شحن سريع يصل إلى 60 وات، ما يقلل من وقت الشحن ويطيل عمر الاستخدام اليومي.

وفي تحول تصميمي لافت، تظهر الصور المسربة أن سامسونج قد تتخلى عن تصميم الكاميرات "العائمة" الذي اشتهرت به السلسلة، لصالح وحدة كاميرا مستطيلة مدمجة شبيهة بما رأيناه مؤخرا في Galaxy Z Fold 7، في خطوة لإضفاء هوية بصرية جديدة أكثر أناقة وعصرية.

