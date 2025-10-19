الحق اشتري .. سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو بخصم كبير

إذا كنت تبحث عن سماعات أذن لاسلكية بخصم كبير فيمكنك التفكير في سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو والتي تعد متوفرة حاليًا بخصم هائل، بسعر 17,999 روبية هندية.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro

طُرحت سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو في 10 يوليو 2024، وحتى الآن، تُعدّ أفضل سماعات لاسلكية حقيقية (TWS) شاملة بسعر أقل من 20,000 روبية هندية مقارنة بسعرها الذي يبلغ حوالي 18,499 روبية هندية عند الإطلاق، وارتفع سعرها بفضل شعبيتها إلى 21,000 روبية هندية والآن، قبل إصدارات سامسونج الكبيرة القادمة، انخفض سعر سامسونج جالاكسي بودز 3 برو إلى 17,999 روبية هندية. ليس هذا فحسب، بل هناك خصم إضافي بقيمة 6,000 روبية هندية على جميع البطاقات

مواصفات و مميزات Samsung Galaxy Buds 3 Pro

تعد سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو هي الأفضل بين سماعات سامسونج اللاسلكية بتقنية البلوتوث، بسعر أقل من 20,000 روبية هندية. إنها سماعات لاسلكية متعددة الاستخدامات. يمكنك استخدامها للاستماع إلى الموسيقى، أو في النادي الرياضي، أو ممارسة الرياضة، أو الاجتماعات عبر الإنترنت، وغيرها. تأتي بتصميم جديد داخل الأذن، مع إضاءة LED وتحكم بالإيماءات. وقد ارتقت

توفر سماعات الأذن تجربة استماع بجودة الاستوديو، وتعمل بتقنية 24 بت/96 كيلوهرتز، مع مكبرات صوت ثنائية الاتجاه مُحسّنة مع مُضخّم صوت مزدوج لضمان استماع سلس.

تتمتع بتصنيف IP57، مما يجعلها الرفيق الرياضي الأمثل. مع العلبة، تدوم بطاريتها لمدة 37 ساعة. يُعدّ إلغاء الضوضاء النشط والتحكم التكيفي في الضوضاء من أفضل الميزات في هذه الفئة السعرية، حيث تعمل سماعات سامسونج جالاكسي بودز 3 برو بتقنية جالاكسي AI.