بينهم شوقي علام والقصبي .. الأعضاء المعينون يتسلمون كارنيهات عضوية مجلس الشيوخ
مصر تعرض رؤيتها الإصلاحية أمام مستثمري أمريكا: بيئة أعمال تنافسية وإصلاحات رقمية غير مسبوقة
بأكثر من 300 مسيّرة و37 صاروخا.. روسيا تشن هجوما ضخما ضد أوكرانيا
في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
سماعة Earbuds 4 الجديدة من أبل.. مواصفات ومزايا استثنائية

سماعات Earbuds 4
سماعات Earbuds 4
لمياء الياسين


أطلقت هونر سماعات Earbuds 4  إلى جانب سلسلة هواتف Magic 8 الذكية وأجهزة MagicPad 3 اللوحية وتأتي السماعات بسعر تجزئة 399 يوانًا (56 دولارًا أمريكيًا)، لكن هونر تقدم خصمًا بمناسبة الإطلاق يخفض السعر إلى 349 يوانًا (48 دولارًا أمريكيًا).


مواصفات سماعات Honor Earbuds 4
 

تستخدم سماعات Earbuds 4 نظام تشغيل مزدوج، يجمع بين وحدة تردد منخفض بقطر 11 مم ووحدة تردد عالي بقطر 6 مم. يستخدم كلا المحركين غشاءً مطليًا بالتيتانيوم يُحسّن سرعة الاستجابة ويضمن جودة صوت أفضل. 

يوفر النظام صوت قويًا، مزدوجًا يزيد من حساسية الصوت واستعادة التفاصيل.
زوّدت Honor سماعات الأذن بنظام إلغاء ضوضاء ثلاثي الميكروفونات، قادر على خفض مستوى الصوت المحيط بما يصل إلى 50 ديسيبل. يدعم النظام ثلاثة مستويات من إلغاء الضوضاء النشط: عميق، متوسط، وخفيف. كما تدعم السماعات وضعي شفافية. يسمح الوضع المحيطي بدخول الأصوات الخارجية لمزيد من الأمان والتوعية، بينما يُحسّن الوضع الصوتي الكلام البشري في الأماكن المزدحمة.

سماعات هونر إيربادز 4
 

تتميز سماعات Earbuds 4 بتقنية تقليل ضوضاء المكالمات القائمة على الذكاء الاصطناعي، مدعومة بخوارزمية شبكة عصبية عميقة. وتزعم Honor أن النظام قادر على حجب ضوضاء الرياح التي تصل إلى 6 أمتار في الثانية، مما يُحسّن وضوح المكالمات في البيئات الخارجية أو الصاخبة.
 

أما بالنسبة لعمر البطارية، فتُوفر سماعات الأذن ما يصل إلى 9 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة، وتمتد إلى 46 ساعة مع علبة الشحن. كما تدعم الشحن السريع، مما يُتيح حوالي 3 ساعات من الاستخدام بشحنة سريعة لمدة 10 دقائق. تدعم سماعات الأذن الشحن عبر منفذ USB-C، وتأتي بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.

تتضمن سماعات Honor أدوات تحكم باللمس للتحكم في مستوى الصوت والتشغيل وتبديل الأوضاع.

 تدعم سماعات الأذن خاصية اكتشاف التآكل وتعمل مع تطبيق Honor Smart Space. يوفر التطبيق ميزات مثل "العثور على سماعات الأذن" وإعدادات معادل الصوت المسبقة ومراقبة البطارية.

وتدعم سماعات Earbuds 4 خاصية الإقران السريع عبر منبثق على هواتف Honor، وهي متوافقة مع أنظمة HarmonyOS وAndroid وiOS. كما أنها تتضمن وضع ألعاب منخفض الكمون.

وتزن كل سماعة 5.3 رامات، وتتميز بأطراف مريحة للبشرة. يشبه تصميمها سماعات Xiaomi Buds 5 Pro إلى حد كبير ، 

