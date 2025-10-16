بمواصفات جذابة وسعر تنافسي .. فيفو تطلق أول جهاز لوحي جديد.. إليك أهم مواصفاته

أطلقت شركة هونر جهاز MagicPad 3 مقاس 12.5 بوصة، وهو بديل أصغر حجمًا وأقل تكلفة لجهاز Honor MagicPad 3 Pro . وكانت الشركة قد طرحت سابقًا طرازًا مقاس 13.3 بوصة في يوليو. يوفر الجهاز اللوحي الجديد أداءً فائقًا بتصميم أخف وزنًا.

مميزات جهاز هونور ماجيك باد



يأتي جهاز MagicPad 3 12.5 بشاشة IPS LCD بقياس 12.5 بوصة وأبعاد 3:2، بدقة 3048×2032 بكسل، وكثافة بكسلات 294 بكسل لكل بوصة، ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 89%. يدعم الجهاز معدل تحديث يصل إلى 165 هرتز، مع سبعة مستويات متاحة: 165 هرتز، 144 هرتز، 120 هرتز، 90 هرتز، 60 هرتز، 48 هرتز، و30 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا كاملًا يصل إلى 700 شمعة/م2، وما يصل إلى 1000 شمعة/م2 في وضع HDR، مع نسبة تباين 1500:1.

هونور ماجيك باد

يعمل الجهاز اللوحي بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الثالث ثماني النوى، منها نواة Cortex-X4 بتردد 3.3 جيجاهرتز، وثلاث نوى Cortex-A720 بتردد 3.2 جيجاهرتز، ونواتان Cortex-A720 بتردد 3.0 جيجاهرتز ويأتي الجهاز مزودًا بنظام تشغيل MagicOS 9.0.1 المبني على نظام أندرويد 15، ويمكن ترقيته إلى MagicOS 10 المبني على نظام أندرويد 16.

بالنسبة للكاميرات، يحتوي جهاز MagicPad 3 12.5 على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 مع ضبط تلقائي للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. ويدعم الجهاز تقنيتي Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، بالإضافة إلى تقنيتي ترميز الصوت LDAC وaptX Adaptive لتحسين جودة الصوت اللاسلكي.

مواصفات جهاز هونور ماجيك باد

يتميز الجهاز اللوحي ببطارية بسعة 10,100 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط عبر منفذ USB-C. يبلغ طوله 277.8 ملم، وعرضه 190.93 ملم، وسمكه 5.88 ملم، ويزن حوالي 528 غرامًا شاملة البطارية. يتميز MagicPad 3 12.5 بهيكل من الألومنيوم، ويتوفر باللون الفضي، والأسود، والأخضر، والأرجواني.

يتضمن الجهاز اللوحي طرازًا بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 2699 ينًا صينيًا (حوالي 380 دولارًا أمريكيًا) في الصين، بينما يبلغ سعر طراز 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 2999 ينًا صينيًا (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا). تقدم Honor حافظة قلم ولوحة مفاتيح منفصلة للجهاز. لم تُعلن تفاصيل الإصدار العالمي\\