مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتابع بنفسه مواقع التواصل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع بنفسه مواقع التواصل الإجتماعي، ولديه مخلصين يقدمون له التقارير ليتخذ القرار المناسب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلم مشاكل كثيرة ويعرف إن أوضاع الغلابة صعبة وأن الطبقة المتوسطة تكاد تتلاشى بسبب زيادة الأسعار.

وتابع: عندي مشاكل كثيرة جدا بسبب الوضع الاقتصادي الدولي والإقليمي والمصري، بعض هذه المشاكل تراكمات، ونحتاج إلى فلترة العملية الاقتصادية لزيادة واستمرارية معدل النمو وتخفيف عبء الدين الداخلي.

وأكد أن المشاكل تحل واحدة واحدة، ولدينا دولة حاربت الإرهاب، ولدينا انهيار في كثير من المؤسسات.