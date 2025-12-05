مصطفى بكري: تشكيل حكومة جديدة قريبا ونحتاج هؤلاء الوزراء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن 11 يناير القادم سيكون لدينا مجلس نواب، منوها أنه من المؤكد أن تكون هناك حكومة جديدة نتمنى أن يكون فيها وزراء قلبها على الشعب.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إننا محتاجين وزراء يشتغلوا من 8 صباحا حتى 12 ليلا، مثل أمثلة موجودة الآن تعمل ليل نهار، وآخرون ولا يعنيها الموضوع.

وتابع: محتاجين وزراء يبقى عندهم حمية قلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة يقدر على احتواء المشاكل، طبقا الدكتور مصطفى مدبولي بذل جهد كبير ودايما التغيير بيبقى سنة الحياة.

وأكد أن مصالح الشعب المصري لها الأولوية، ويجب أن نتعجل ثمرات الإصلاح الاقتصادي عشان الناس الغلابة.