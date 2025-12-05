وزير الأوقاف لمتسابق بدولة التلاوة: نسعد بيك كشمس من شموس التلاوة| بث مباشر

تذيع قنوات الحياة والناس وCBC الحلقة الجديدة من برنامج “دولة التلاوة”، والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، ويذاع التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والشيخ طه النعماني قارئ القرآن الكريم، الدكتور طه عبد الوهاب، والدكتور حسن عبدالنبي، والشيخ مصطفى حسني.

وعلى صعيد متصل؛ علق الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف على قراءة المتسابق أشرف سيف صالح، الشهير بالشيخ بلال خلال الحلقة السابعة من دولة التلاوة، قائلا: “سعيد بيك تلاوتك حسنة ورائعة، ودعوت والدتك التى تقول ربنا يحبب فيك طوب الأرض تعنى أن ربنا يجعلك ود ومحبة عند كل إنسان حتى الجماد، وإن شاء الله الدعوة تتحقق وتشوف ثمرتها فى الدنيا والآخرة ونسعد بيك كشمس من شموس التلاوة بإذن الله”.