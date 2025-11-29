وزير الأوقاف يعانق الخاسر من برنامج دولة التلاوة اليوم.. فيديو

عانق الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المتسابق: يوسف عبد العزيز سلام، بعد خسارته في حلقة برنامج دولة التلاوة اليوم السبت.

وخسر يوسف عبد العزيز سلام، في حلقة اليوم من برنامج دولة التلاوة، بعدما حصل على 259 درجة، وأجرى تصفية نهائية مع المتسابق محمد سامي محفوظ، واختارت لجنة التحكيم الأخير.

المتسابق محمد أحمد حسن

وعلق الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات الصوتية، على قراءة المتسابق محمد أحمد حسن، في برنامج دولة التلاوة.

وقال طه عبد الوهاب، إن صوت محمد أحمد حسن، فيه رخامة وعمق، ومش عارف يطلع فوق لأن الطبقات العالية مطلوبة "بيقرأ تحت البطانية مش عايز يطلع فوق".

وتابع: مش كل الناس بتحب تسمع القرار فقط، منوها أن الصوت 3 أجزاء: القرار، الجواب، جواب الجواب، القرار أهم شئ ولكن لابد من إظهار كل الإمكانيات

وقاطعه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قائلا "أنا عايز تديله نموذج يا دكتور طه والشيخ محمد يعيده".