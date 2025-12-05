طالب هندسة عين شمس بطلاً للعالم في الكاراتيه للمرة الثالثة على التوالي

حققت جامعة عين شمس، إنجازاً رياضياً عالمياً جديداً، بعد تتويج الطالب يوسف عماد محمود عبد الحميد بدوى بلقب بطل العالم في الكوميتيه لوزن تحت 84 كجم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وحسم الطالب يوسف بدوي، المقيد بالبرامج التخصصية في قسم التصميم وهندسة الإنتاج بجامعة عين شمس، اللقب في نهائي كأس العالم للكاراتيه 2025 بعد أداء متميز، حيث حقق فوزاً مستحقاً وكاسحاً على بطل تركيا بنتيجة 6–0.



ويُعد هذا التتويج العالمي الجديد إضافة قيّمة لسجل البطولات القارية والدولية للطالب يوسف بدوي، ويؤكد على مكانة مصر الريادية في رياضة الكاراتيه، كما يسلط الضوء على مستوى التفوق الذي يتمتع به طلاب الجامعة في مختلف المجالات.

وقدم أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين الشمس التهنئة للطالب بعد تحقيقه هذا الإنجاز بتتويجه بطلاً للعالم للمرة الثالثة على التوالي، مؤكدا أن الطالب يوسف بدوي يجسد القدوة والمثل الأعلى للطالب الجامعي الذي يجمع بين التميز الأكاديمي والتفوق الرياضي مؤكدا ان هذا الإنجاز هو فخر للجامعة وللوطن.