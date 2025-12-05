المحامين تنتهى من تجهيزات عقد الجمعية العمومية لزيادة المعاشات| صور

تفقد نقيب المحامين، عبد الحليم علام، اليوم مقار لجان التصويت بالجمعية العمومية الخاصة بزيادة المعاشات، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية التصويتية داخل اللجان.

وشملت الجولة عدداً من المقار التي تجرى بها عملية التصويت، حيث تابع النقيب مدى جاهزية اللجان، وتوافر الموظفين المختصين، وانضباط الإجراءات التنظيمية المقررة لتيسير مشاركة الأعضاء.

وأكد نقيب المحامين خلال جولته أهمية هذا الاستحقاق النقابي باعتباره خطوة أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمحامين بعد التقاعد، مشدداً على حرص النقابة على توفير بيئة مناسبة تضمن الشفافية وسهولة عملية التصويت.

ودعا المحامين إلى المشاركة الفعّالة والواسعة في الجمعية العمومية دعماً لقرارات تطوير الخدمات وتعزيز الرعاية المقدمة لهم.