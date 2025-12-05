40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن الشباب المقبل على الزواج عليه أن يعلم أن هناك بعض المشغولات الذهبية، تكون بأوزان منخفضة، وأن أصحاب الصاغة ينفذون هذه الأشكال لـ مساعدة الشباب المقبل على الزواج في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار بسبب الأحداث العالمية.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الشاب يستطيع أن يشتري شبكة بـ مبلغ يبدأ من 40 ألف جنيه، وحتى 60 ألف جنيه، على حسب الحاجة.

10 آلاف جنيه

لفت إلى أنه لا يوجد شبكة بـ مبلغ 10 آلاف جنيه، لآن دبلة الزواج تبدأ من 15 ألف جنيه، لكن بشكل عام الذهب ملاذ أمن، وأن الشخص الذي يشتري ذهب لا يخسر، وأن هذا معروف على مر التاريخ.

وأشار إلى أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب إذا كان من أجل الاستثمار، موضحًا أن الذهب لا يخسر، وأنه في حالة هبوط السعر يعود مرة ثانية للصعود بأرقام أكبر.