إنقاذ 4 أشخاص سقطت بهم سيارة في ترعة بأسيوط

أصيب 4 أشخاص في سقوط سيارة، مساء اليوم الجمعة، بترعة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.

سقوط سيارة تقل 4 أشخاص بترعة



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط سيارة تقل 4 أشخاص بترعة عرب المدابغ بحي غرب مدينة أسيوط.

انتشال 4 أشخاص مصابين



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال 4 أشخاص مصابين باصابات سطحية .



جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.