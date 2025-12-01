محافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصة

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى المحافظة لمواجهة جميع الظواهر السلبية والتصدي للمنشآت غير المرخصة والمحال المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأشار إلى أن تلك الحملات تهدف لحماية المواطنين وضمان سلامة ما يقدم لهم من خدمات ومواد غذائية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت حملة موسعة بمشاركة إدارة تموين حي شرق، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، وهيئة الدواء المصرية بأسيوط، لمتابعة الأنشطة التجارية والخدمية، خصوصًا في القطاع الصحي، وأسفرت الحملة عن تشميع مركز طبي يعمل دون ترخيص بمنطقة حي شرق، بعد ضبط مخالفات جسيمة تتعارض مع القوانين المنظمة للمنشآت الطبية، حيث تم غلق وتشميع المركز وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط صيدلية غير مرخصة

وأضاف المحافظ أنه تم كذلك ضبط صيدلية غير مرخصة بمركز الفتح تدار دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث جرى التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية وإحالة المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وجاءت هذه الحملات بمشاركة محمد عبد الحفيظ مدير إدارة تموين شرق، وبهاء الدين دهبي مأمور الضبط القضائي، والدكتور رشاد عبدالنبي (العلاج الحر)، والمفتشين محمد الطوابي وعلي محمد ، وعدد من أعضاء هيئة الدواء المصرية بينهم الدكتور مينا هاني ، والدكتور مصطفى محمود ، والدكتور إسلام يوسف، والدكتورة وفاء صلاح، والدكتورة عبير يحيى.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المحافظة مستمرة في مراجعة تراخيص مزاولة النشاط لجميع المحال والمنشآت، والتأكد من التزامها باشتراطات السلامة والأمن الصناعي وصلاحية السلع المقدمة للمواطنين. وشدد على أنه سيتم غلق وتشميع أي منشأة تعمل دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم.