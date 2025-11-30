دير المحرق يشارك أسيوط فرحتها بترقية الأنبا يؤانس لرتبة مطران بيد البابا | صور

قام نيافة الحبر الجليل الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر، يرافقه وفد من الآباء رهبان الدير، بزيارة دير السيدة العذراء مريم بدرنكة لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس مطران أسيوط، وذلك بمناسبة ترقيته إلى رتبة مطران بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

الأنبا بيجول يهنئ الأنبا يؤانس

وخلال الزيارة، قدم نيافة الأنبا بيجول هدية تذكارية لنيافة الأنبا يؤانس، وهي أيقونة الراعي الصالح من عمل ورشة النجارة والأركت بدير المُحرق العامر.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بمنطقة أنطونيادس في مركز كفر الدوار، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، و ٢٠ آخرين في رتبة أغنسطس (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما وزّع نيافته الهدايا على أبناء الكنيسة المشاركين في مهرجان الكرازة ٢٠٢٥.



