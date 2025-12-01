محافظ أسيوط يبحث مع وفد صيني تعزيز الاستثمارات والفرص الصناعية والزراعية

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم المناخ الاستثماري وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي وفقًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار والصناعة وهو ما يساهم في تحقيق خطط التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 .

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام، والمستشار محمد محمود كامل المستشار القانوني للمحافظة، وفاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي.

جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

وخلال اللقاء، قدم المحافظ عرضًا شاملًا لأبرز المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها أسيوط، مؤكدًا أن المحافظة تعيش طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات، مدعومة بتوجه الدولة نحو جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما استعرض الخريطة الاستثمارية للمحافظة وما تتمتع به من مقومات تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للشركات العالمية.

وأشار اللواء هشام أبوالنصر، إلى أن أسيوط تمتلك فرصًا كبيرة في مجالات الصناعات الغذائية، خاصة الصناعات القائمة على محصول الرمان الذي تستخرج منه نحو 58 منتجًا، فضلًا عن صناعات النباتات العطرية وإنتاج الجوجوبا وصناعات السيارات والغزل والنسيج وتدوير المخلفات الزراعية والصلبة، إلى جانب الصناعات الصغيرة المتجاورة التي تهيئ بيئة مناسبة لإقامة منظومة صناعية متكاملة.

ولفت المحافظ ، إلى تطلع المحافظة لجذب استثمارات في إنشاء جامعات ومراكز تكنولوجية وطبية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تصنيع المستلزمات الطبية، واستصلاح الأراضي، وإقامة صوب زراعية كربونية، ومزارع سمكية، ومراكز تعليمية، ومصانع أدوات تعليم، مؤكدًا وجود منطقة تخزين جمركي جاهزة على مساحة 900 فدان، مع توفر العمالة المدربة وكامل التسهيلات اللازمة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، خاصة الشركات الصينية.

وأوضح المحافظ، أن العمل جاري على إنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية وخاصة الرمان بمركز البداري، إلى جانب تنفيذ طريق جديد يربط البداري بطريق البحر الأحمر لتقليل زمن الوصول إلى ميناء سفاجا، بما يسهم في دعم حركة التصدير، مشيرًا إلى إمكانية التوسع في الصناعات الطبية المستخرجة من قشر الرمان، مؤكدا أن المحافظة تمتلك كميات كبيرة من إنتاج الألبان تمثل أساسًا قويًا لاستثمارات مستقبلية.

من جهتهم، عبر أعضاء الوفد الصيني عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وأكدوا اهتمامهم بإقامة استثمارات مشتركة في أسيوط، خاصة في مجال منتجات الألبان، وكشفوا عن إعداد دراسات جدوى لعرضها على المحافظة تمهيدًا لإطلاق شراكات اقتصادية جديدة.

يأتي هذا اللقاء في ظل توجه متزايد من المحافظات المصرية نحو تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، التي تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر، دعمًا لجهود الدولة في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.