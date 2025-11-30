محافظ أسيوط: استرداد 2190 فدانا خلال تنفيذ 42 قرار إزالة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في استرداد 2190 فدان و19 قيراطًا من الأراضي الزراعية، إلى جانب 270 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب تنفيذ 42 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

التصدي للبناء العشوائي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نفذت في نطاق 6 مراكز هي: ديروط، الغنايم، أبنوب، القوصية، صدفا، الفتح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي للبناء العشوائي، واسترداد أملاك الدولة مؤكدًا أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والقرى دون تهاون أو استثناء، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لخطة الدولة الرامية إلى استعادة حقوقها وردع المخالفين.

تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة

وأشار المحافظ إلى أن التنفيذ جرى بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، وتحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة بالمحافظة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء لضمان تنفيذ الإزالات بكل حزم ودقة.

وأضاف اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الحملات أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدي بمركز ديروط على أراضي تابعة للريف المصري، و6 حالات بمركز الفتح استرداد تقنين هيئة التعمير، فضلًا عن حالتين إزالة فورية بمركز القوصية لتعديات على أراضي زراعية وإزالة حالة واحدة فورية بكل من الغنايم وأبنوب وصدفا لمتغيرات مكانية.

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو مخالفات بناء من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة عمليات المحافظة (088/2135858 – 088/2135727) أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها لضمان سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.