خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يعيد صياغة الشراكة بين دول ضفتي البحر
مدبولي: مشروعات إحياء المناطق التاريخية تتنوع بين تراثية وسكنية وتجارية
أبو العينين: انطلاق أعمال الاتحاد من أجل المتوسط يوم تاريخي
النائب العام: لابد من بيئة عمل آمنة للأطباء والحفاظ على حقوق المرضي
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط يعكس طموحا واضحا للتحولين الأخضر والرقمي
الأهلي يمنح لاعبيه راحة 5 أيام عقب العودة من المغرب
محافظات

محافظ أسيوط: تحصين 112 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية و الوادي المتصدع

تحصين 112 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و الوادي المتصدع بأسيوط
تحصين 112 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية و الوادي المتصدع بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن مواصلة تنفيذ الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي انطلقت في 25 أكتوبر 2025، مؤكداً أن المحافظة تضع حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي على رأس أولوياتها، وأن الجهود الميدانية تُترجم يومًا بعد يوم إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن والمربّي في مختلف المراكز والقرى.

تحصين 112 ألف رأس ماشية  

وقال محافظ أسيوط إن الحملة، التي بلغت أسبوعها الخامس، نجحت في تسجيل إنجاز جديد بتحصين 112,463 رأس ماشية حتى الآن، بفضل الانتشار الواسع والمنظم لـ 1,574 فرقة بيطرية على مستوى القرى والنجوع، تحت إشراف مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع المناعة المجتمعية للماشية والحد من مخاطر الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني.

تنظيم 165 ندوة إرشادية

وأوضح المحافظ أن الحملات الميدانية لم تقتصر على التحصين فقط، بل شملت جانبًا توعويًا مكثفًا، حيث تم تنظيم 165 ندوة إرشادية تناولت أهمية التحصين الدوري وطرق الوقاية من الأمراض وآثارها الاقتصادية على دخل المربين. وقد لاقت هذه اللقاءات تفاعلًا ملحوظًا، وأسهمت في ترسيخ ثقافة الوقاية وبناء جسور ثقة بين المربين والأطباء البيطريين.

وفي إطار المتابعة الدقيقة للوضع الصحي للماشية، نفذت لجان التقصي البيطري 1,439 زيارة ميدانية شملت 4,317 منزلًا، لرصد أي مؤشرات تستدعي التدخل المبكر وتحديد المناطق ذات الأولوية، الأمر الذي ساعد في توجيه التحركات الميدانية بكفاءة وسرعة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن الإقبال الكبير من المربين على التحصين يعكس وعيًا متناميًا مشيرًا إلى استمرار الجهود في مختلف المراكز لتظل حملات التحصين نموذجًا للتكاتف والوعي المجتمعي، ولتبقى الثروة الحيوانية دعامة أساسية للتنمية المستدامة واستقرار الاقتصاد الريفي.

أسيوط الحملة القومية مرضي الحمى القلاعية حمى الوادي المتصدع الثروة الحيوانية الأمن الغذائي رأس ماشية فرقة بيطرية

