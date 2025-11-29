محافظ أسيوط يتفقد وحدة تجهيز النباتات العطرية والطبية بأبنوب

واصل اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التنمية بالمحافظة، حيث تفقد وحدة تجهيز وغربلة النباتات العطرية والطبية بالظهير الصحراوي لقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب، إحدى مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المنفذ بالتعاون مع البنك الدولي.

وتأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم مشروعات القيمة المضافة وتنمية قدرات المجتمعات المحلية بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال جولته كل من المهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد الرحيم محمد، وكيل وزارة الزراعة، إلى جانب أحمد أبو حطب، رئيس الوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم، وعدد من مسؤولي التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.

رفع جودة المنتجات

وخلال الزيارة، تفقد محافظ أسيوط مكونات خط الإنتاج المطور داخل الوحدة، والذي يضم مقرشتين، وهزازًا تردديًا، وهزازًا أسطوانيًا، وجهاز جريفت، وسلندر، ووحدة تهوية خارجية، وهي تجهيزات تستهدف رفع جودة المنتجات والوصول بها إلى نقاء يصل إلى 98٪.

الحصول على شهادة Global G.A.P المعتمدة دوليًا

وأوضح أبو النصر أن الوحدة تمثل إضافة مهمة لدعم المزارعين في الحصول على شهادة Global G.A.P المعتمدة دوليًا، بما يفتح آفاقًا جديدة لتصدير النباتات الطبية والعطرية للأسواق الأوروبية وزيادة العائد من العملة الأجنبية.

كما استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن مراحل تجهيز المنتج، بدءًا من عملية المقرشة مرورًا بعمليات الغربلة المختلفة حتى الوصول إلى المنتج النهائي عالي الجودة، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء وحدات مماثلة لخدمة التكتلات الاقتصادية بالمحافظة وتعزيز سلاسل القيمة.

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة ماضية في دعم مشروعات التكتلات الاقتصادية باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن مركز أبنوب يعد من أبرز المناطق المنتجة للنباتات العطرية والطبية مثل الريحان والشمر والبردقوش.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون بين المزارعين والمصنعين لضمان تحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق المحلية والعالمية.