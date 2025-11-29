قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
أوهمهم بتوفير شهادات مزورة .. طالب ينصب على المواطنين عبر فيس بوك
أبو العينين: ميثاق المتوسط الجديد يخلق فرص عمل لائقة للشباب والنساء
أبو العينين: نرفض إجراءات إثيوبيا الأحادية..ومصر من حقها حماية أمنها المائي
وزير العدل : قانون المسئولية الطبية يأتي لـ حماية الإنسان وكرامته
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت .. بكام عيار 21 ؟
خبرة الأحمر تكسب.. كيف تناولت الصحف المغربية تعادل الأهلي مع الجيش الملكي
إيران تتحدى ترامب بـ المونديال.. تاريخ انسحاب المنتخبات من كأس العالم| والسر السياسة
أبو العينين: ميثاق المتوسط لن يكتمل دون حل عادل.. ومصر بقيادة السيسي ثابتة على نهج السلام
فصل نهائي لمدة عام للطلاب المتورطين في واقعة إهانة معلمة الإسكندرية
أحداث لا علاقة لها بالانتماء.. المستكاوي يعلق على لقاء الأهلي والجيش الملكي
المرصد: سوريون يرفضون استلام مساعدات إسرائيلية في ريف القنيطرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة بمركز صدفا

ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال حملة تفتيشية بمركز صدفا
ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة خلال حملة تفتيشية بمركز صدفا
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة خلال حملة رقابية موسعة استهدفت محلات بيع وتداول المبيدات بمركز صدفا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط المخالفين وحماية المزارعين من المنتجات غير المطابقة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة، شكلت لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي مدير عام المكافحة، وبالتنسيق مع إدارة تموين صدفا. 

ضبط كميات متنوعة من المبيدات المغشوشة

وانطلقت اللجنة في جولة تفتيشية شملت عددًا من محلات الاتجار في المبيدات، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المبيدات المغشوشة، شملت مبيدات محظورة وغير صالحة للتداول وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، تضمنت مبيدات حشرية ومبيدات حشائش.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، والمهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس عماد عبد الهادي خلف مفتش تموين بالإدارة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لحماية السوق المحلي وضمان وصول منتجات آمنة للمزارعين.

أسيوط الأسمدة الزراعية المبيدات المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة مركز صدفا مديرية الزراعة بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر

فرج عامر يخسر انتخابات نادي سموحة أمام محمد بلال

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

تريزيجية

بسبب مقذوفات جماهير الجيش الملكي..أحمد حسن يكشف تفاصيل إصابة تريزيجيه

ييس توروب

رسائل نارية.. أول تعليق من توروب بعد تعادل الأهلي مع الجيش الملكي

الغندور

ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025

سعر الدولار

سعر الدولار صباح اليوم السبت 29-11-2025

يارا تامر

على جهاز تنفس ... تعرض زوجة مسلم لوعكة صحية

ترشيحاتنا

نائب رئيس برلمان لوكسمبورج

نائب رئيس برلمان لوكسمبورج: من الضروري جعل المتوسط منطقة سلمية وديمقراطية

أرشيفية

أجواء عصيبة.. أسرار تعادل الأهلي مع الجيش الملكي وأسباب توتر الملعب |فيديو

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 29 نوفمبر في الأسواق وعيار 21 يسجل هذا الرقم

بالصور

أغرب سيارة كوبرا.. شاهد سيارة "تروبلميكر" الكهربائية الجديدة

كوبرا
كوبرا
كوبرا

الصين تستعد لإغراق العالم بسيارات كهربائية وهجينة أرخص ثمنًا

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

عصائر الطاقة الطبيعية قبل يوم طويل.. وصفات سريعة لتحفيز النشاط

عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط
عصائر الطاقة قبل يوم طويل… وصفات سريعة لتحفيز النشاط

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك.. هل هي صحية؟ | تحليل شامل للوصفات

أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك
أغرب 7 أكلات للدايت ظهرت على تيك توك

فيديو

هبة الزياد

تهديدات واتهامات غريبة.. صديقة هبة الزياد تفجر مفاجأة جديدة

ويجز الغلابه هيثم صاحب ترند انتش واجري

ويجز الغلابة بقى أغلب من الغلب .. شوف حصل إيه لصاحب انتش واجري؟

تصريحات دوللي شاهين

حلم حياتها تبقى شخصية كليوباترا.. دوللي شاهين تفتح قلبها بتصريحات خاصة

السبب الحقيقي وراء وفاة هبة الزياد

رجيم قاسٍ.. تفاصيل جديدة تكشفها والدة هبة الزياد عن لحظات الرحيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد