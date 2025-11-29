محافظ أسيوط: ضبط كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة بمركز صدفا

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من المبيدات والأسمدة الزراعية المغشوشة خلال حملة رقابية موسعة استهدفت محلات بيع وتداول المبيدات بمركز صدفا، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضبط المخالفين وحماية المزارعين من المنتجات غير المطابقة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الزراعة بأسيوط، برئاسة الدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل الوزارة، شكلت لجنة مشتركة من قسم الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالإدارة العامة للمكافحة، تحت إشراف الدكتورة شيرين حسين علي مدير عام المكافحة، وبالتنسيق مع إدارة تموين صدفا.

ضبط كميات متنوعة من المبيدات المغشوشة

وانطلقت اللجنة في جولة تفتيشية شملت عددًا من محلات الاتجار في المبيدات، وأسفرت عن ضبط كميات متنوعة من المبيدات المغشوشة، شملت مبيدات محظورة وغير صالحة للتداول وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، تضمنت مبيدات حشرية ومبيدات حشائش.

وضمت اللجنة كلًا من الدكتور أحمد مسعود محمد رئيس الرقابة على الأسمدة والمبيدات بالمديرية، والمهندس محمد إبراهيم علي مدير إدارة تموين صدفا، والمهندس عماد عبد الهادي خلف مفتش تموين بالإدارة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار تكثيف الحملات الرقابية لحماية السوق المحلي وضمان وصول منتجات آمنة للمزارعين.