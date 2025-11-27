ضبط 1600 كيلو لحوم غير صالحة داخل ثلاجة مجمدات بمنقباد بأسيوط

تمكنت مديرية تموين أسيوط بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط 1600 كيلو جرام من اللحوم والكبدة والفراخ وقطع الدواجن ومفروم الدجاج وعجينة الحواوشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات المجمدات بناحية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك خلال حملة مفاجئة استهدفت ضبط السلع الفاسدة ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

وقال المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، انه في إطار خطة المديرية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق قامت الرقابة التموينية بالاشتراك مع أعضاء من مديرية الطب البيطري بحملة مفاجئة على إحدى ثلاجات المجمدات وأسفرت الحملة عن ضبط 1600 كيلو جرام من اللحوم والكبدة والفراخ وقطع الدواجن ومفروم الدجاج وعجينة الحواوشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

منع التلاعب بصحة المواطنين

وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات المفاجئة على مدار الساعة لضبط السلع الفاسدة ومنع التلاعب بصحة المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وثلاجات حفظ اللحوم.



شارك في الحملة أحمد سيد أحمد و أحمد مصطفى محمد ومحمد خلف أبو سليم

وبمشاركة مأموري الضبط القضائي بالمديرية، والدكتور إسلام محمود عبدالسلام من مديرية الطب البيطري.