شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
ميلانيا ترامب تستقبل شجرة عيد الميلاد بحذاء فاخر من مانولو بلانيك بسعر 4000 دولار
ترامب: إطلاق النار على جنود الحرس الوطني إرهاب
أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر
البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس
أسعار العملات العربية في البنك الأهلي يوم الخميس
الجيش الأوكراني يطلق صواريخ ومسيرات داخل العمق الروسي
الإعلاميين: لم نرصد أي خروقات للمكلفين بتغطية انتخابات مجلس النواب
حريق وإصابة عمال.. طائرة مسيرة تستهدف حقل غاز في العراق
أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
حوادث

ضبط 1600 كيلو لحوم غير صالحة داخل ثلاجة مجمدات بمنقباد بأسيوط

ضبط 1600 كيلو لحوم غير صالحة داخل ثلاجة مجمدات بمنقباد بأسيوط
ضبط 1600 كيلو لحوم غير صالحة داخل ثلاجة مجمدات بمنقباد بأسيوط
إيهاب عمر

تمكنت مديرية تموين أسيوط بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط 1600 كيلو جرام من اللحوم والكبدة والفراخ وقطع الدواجن ومفروم الدجاج وعجينة الحواوشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى ثلاجات المجمدات بناحية منقباد التابعة لمركز أسيوط، وذلك خلال حملة مفاجئة استهدفت ضبط السلع الفاسدة ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ، بضرورة تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطنين.

ضبط 1600 كيلو لحوم غير صالحة داخل ثلاجة مجمدات بمنقباد


وقال المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، انه في إطار خطة المديرية لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة بالأسواق قامت الرقابة التموينية بالاشتراك مع أعضاء من مديرية الطب البيطري بحملة مفاجئة على إحدى ثلاجات المجمدات وأسفرت الحملة عن ضبط 1600 كيلو جرام من اللحوم والكبدة والفراخ وقطع الدواجن ومفروم الدجاج وعجينة الحواوشي غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، تم التحفظ عليها وتحرير محضر بالواقعة.

منع التلاعب بصحة المواطنين

وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات المفاجئة على مدار الساعة لضبط السلع الفاسدة ومنع التلاعب بصحة المواطنين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمحال وثلاجات حفظ اللحوم.


شارك في الحملة أحمد سيد أحمد و أحمد مصطفى محمد ومحمد خلف أبو سليم
وبمشاركة مأموري الضبط القضائي بالمديرية، والدكتور إسلام محمود عبدالسلام من مديرية الطب البيطري.

مديرية تموين أسيوط مديرية الطب البيطري ضبط 1600 كيلو جرام من اللحوم الكبدة الفراخ غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ثلاجات المجمدات مركز أسيوط ضبط السلع الفاسدة المنتجات غير المطابقة وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ أسيوط تكثيف الحملات التموينية تشديد الرقابة السلع الغذائية

