رئيس الصرف الصحي بالقاهرة: مركز الأزمات والطوارئ جاهز للعمل على مدار الساعة

شهد اللواء مهندس أشرف بركات، مستشار وزارة الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس عادل حسن، رئيس الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، تنفيذ نموذج محاكاة متكامل لأزمة طارئة داخل غرفة الأزمات والطوارئ بالشركة، والتي جرى تجهيزها وتطويرها بأحدث البرامج والأنظمة التقنية الداعمة لسرعة اتخاذ القرار.

وأكد اللواء أشرف بركات أن إدارة الأزمة في أي مؤسسة خدمية تعتمد على التكامل بين القطاعات المختلفة، والتناغم في تبادل المعلومات، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة التي تضمن وصول البيانات فورياً إلى الجهات المختصة، مشيراً إلى أن رفع كفاءة منظومة الطوارئ يعزز قدرة الشركة على الاستجابة السريعة والاحتواء الفوري للأحداث والأزمات.

العنصر البشري ركيزة الأساسية للتعامل مع الأزمات

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل حسن أن العنصر البشري وتدريبه يمثلان الركيزة الأساسية للتعامل مع الأزمات، مشيرًا إلى امتلاك الشركة خبرات تراكمية كبيرة في مواجهة حالات الطوارئ، خاصة خلال فترات الأمطار الغزيرة وزياده التصرفات والضغط على المحطات والشبكات والمناورات أثناء الأعطال الجسيمة.

رافق الجولة كل من المهندس كريم صلاح المكتب الفني لوزارة الإسكان، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الغرفة الرئيسية للأزمات بوزارة الإسكان