قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يبحث تعزيز التعاون مع «أكسيونا» الإسبانية في مشروعات المياه والتحلية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
آية الجارحي

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة ومسؤولو الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بزيارة إلى المقر الرئيسي لمجموعة «أكسيونا» الإسبانية في مدينة مدريد.

وذلك  تلبية للدعوة الموجهة من قبل المجموعة، التي تعد من الكيانات العالمية الرائدة والمتخصصة في توفير حلول البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، وتسهم في قيادة التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون حول العالم، وذلك في إطار التوجه الوطني لتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لخطط الدولة التنموية.

وتأتي الزيارة في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعم شركات القطاع الخاص المهتمة والراغبة في المشاركة في تنفيذ مشروعات الوزارة المتعلقة بالإسكان ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي والتشغيل والصيانة، وفقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تأتي الزيارة اتساقاً مع التوجه العام للدولة المصرية نحو توطين الصناعة وتشجيع التصنيع المحلي للمهمات الكهروميكانيكية، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء في قطاعاتها الحيوية، ويكرس استقلال القرار الوطني من خلال امتلاك أدوات إنتاج استراتيجية تسهم في زيادة التنافسية وفتح أسواق جديدة للتصدير داخل القارة الإفريقية ومنطقة الخليج العربي.

وكان في استقبال وزير الإسكان والوفد المرافق له مجلس إدارة مجموعة «أكسيونا» الإسبانية، الذين أكدوا توجه الشركة نحو تعميق العلاقات مع الشركاء المصريين، واستعدادهم لنقل التكنولوجيا واستكمال مسيرة التوسع في تنفيذ المشروعات، خاصة في مجالات معالجة الصرف الصحي وتحلية مياه البحر باستخدام أحدث وسائل الطاقة المتجددة، بما يدعم الأهداف المصرية الرامية إلى بناء بنية تحتية متطورة ومستدامة تعزز مكانة مصر الإقليمية في هذا المجال.

وأشار وزير الإسكان إلى أن زيارته للمجموعة الإسبانية تهدف إلى الاطلاع على خبراتها، ومناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لأنشطة المجموعة في مصر، فضلاً عن إنجازاتها المتميزة في تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة من خلال الجهات التابعة لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.

 وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار رؤية الدولة التي تسعى إلى تطوير قطاع المرافق وفق أعلى المعايير العالمية، وتحديث نظم الإدارة والتشغيل بما يحقق كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم توجه مصر نحو اقتصاد أكثر استدامة واعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.

كما شدد الوزير على أهمية التوسع في التعاون المشترك في مجال تحلية مياه البحر، مشيراً إلى الخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والتي تُعد جزءاً من رؤية وطنية شاملة لضمان الأمن المائي وتحقيق إدارة رشيدة للموارد المائية، بما يعكس حرص الدولة على حماية حقوق الأجيال القادمة وتحصين اقتصادها من التقلبات العالمية.

جدير بالذكر أن مجموعة «أكسيونا» تقوم حالياً بالعديد من المشروعات في الشرق الأوسط، من أبرزها مشروع إنشاء محطة تحلية «كازابلانكا» بطاقة 840 ألف متر مكعب/يوم بالمملكة المغربية، وتشغيل وصيانة محطة «الطويلة» بطاقة 900 ألف متر مكعب/يوم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى ضرورة السعي المستمر لتعزيز الحوكمة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التعاون في تطوير مركز للرقابة والتحكم المركزي لربط جميع المحطات بأحدث أنظمة التحكم والمراقبة، كما شدد على أهمية تأهيل الكوادر الفنية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة في مجال إدارة المرافق، مؤكداً أن بناء القدرات البشرية يمثل أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في تنفيذ رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة.

ويُذكر أن نشاط مجموعة «أكسيونا» - التي تأسست عام 1916 وتمت إعادة هيكلتها عام 1997 وتتواجد في أكثر من 40 دولة حول العالم - يرتكز على مجالات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة من خلال تطوير وإدارة مشروعات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية التحتية من خلال توفير حلول شاملة للمنشآت المدنية، إضافة إلى تحلية مياه البحر ومعالجة الصرف الصحي وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية.

كما تمتلك المجموعة سابقة أعمال ضخمة في مصر وحول العالم، لاسيما في قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية، ومن أبرزها توسعة محطة الجبل الأصفر لرفع طاقتها إلى 2.5 مليون متر مكعب/يوم، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة المرحلة الأولى والثانية لمحطة معالجة الجبل الأصفر، وتشغيل وصيانة محطة مياه شرب القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب/يوم، إلى جانب العديد من مشروعات الطاقة والبنية التحتية وتحلية مياه البحر في مختلف الدول، في إطار تعاون يسهم في دعم استراتيجية الدولة لبناء بنية تحتية قوية ومستدامة تعزز دور مصر الريادي في المنطقة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الصرف الصحي أكسيونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

صابرين وزوجها

صابرين برفقة زوجها علي السجادة الحمراء لمهرجان شرم الشيخ للمسرح

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

محمد شرنوبي

محمد شرنوبي يضيف الروح لموسيقى فيلم السلم والثعبان لعب عيال مع لعبة وبلعبها

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد