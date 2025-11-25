قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

لجنة تحكيم جائزة الراوي
لجنة تحكيم جائزة الراوي

 أعلنت "جائزة الراوي"  عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الثانية، والتي تأتي بمشاركة نخبة من أبرز المبدعين وصناع المحتوى في مصر والعالم العربي، الذين يسهمون بخبراتهم في اختيار المواهب الأكثر تميزًا في عدد من الفئات الفنية. وتأتي هذه المسابقة لاكتشاف  المواهب الشابة في صناعة المحتوى، والمساهمة في رسم صورة مصر كما يراها الشباب وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وتنطلق النسخة الثانية من جائزة الراوي " “The Storyteller Award تحت رعاية أربع وزارات تشمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة الآثار، ووزارة الثقافة، والشريك التكنولوجي، إي آند مصر.

وتضم لجنة التحكيم أكثر من 28 شخصية من كبار نجوم الفن والإبداع في 9 لجان تمثل فئات المسابقة المختلفة، منهم رائد الإعلان في مصر طارق نور، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنان عمرو يوسف، المخرج السينمائي مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه. بالإضافة إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي ، الروائي والسيناريست أحمد مراد، الكاتبة و السيناريست مريم نعوم، الكاتب و السيناريست تامر حبيب و المنتج  طارق الجنايني.

هذا إلى جانب عدد كبير من المبدعين في لجان تحكيم فئات المسابقة المختلفة والتي تشمل جائزة الفيديو القصير (1 دقيقة)، جائزة الفيلم الوثائقي الطويل (5 دقائق)، جائزة الفيلم القصير (30 دقيقة)، جائزة كتابة القصة القصيرة ، جائزة المونولوج - التحدّث إلى الكاميرا ، جائزة التصوير الفوتوغرافي، جائزة الفن، جائزة الموسيقى، جائزة فيديو الطهي. وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه.

وصرحت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، والشريك المؤسس لـ جلوبال نارتيف، ومؤسس قمة صوت مصر:" فخورون بمشاركة هذه المجموعة المرموقة من المبدعين في المجالات المختلفة من الفنون والذي يعد إضافة حقيقية لقيمة الجائزة وتأثيرها. "

وأضافت كامل :" نسعى  أن تصبح جائزة الراوي منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة وتمكينها ، وإننا متحمسون لرؤية ما سيقدمه الشباب هذا العام من أعمال مبتكرة تعبّر عن هويتهم وتطلعاتهم."

هذا ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم رسميًا للنسخة الثانية من جائزة الراوي، التي تحتفي بالمواهب الشابة تحت عنوان “احكي لنا… إنت شايفها إزاي؟”، في يناير 2026، على أن يتم الإعلان عن شروط المشاركة وآليات التقديم عبر منصات "الراوي" على وسائل التواصل الاجتماعي.

جائزة الراوي جائزة الراوي “The Storyteller Award يسرا عمرو يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

وزير التربية والتعليم

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

رمضان صبحي

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

رمضان صبحي

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

ترشيحاتنا

بيراميدز

بعد حبس رمضان صبحي.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد النيجيري في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

الأهلي

غياب 12 لاعبا.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

رئيس مدينة طنطا: غرس 125 شجرة مثمرة وزينة بعدد من القرى ضمن حملات التجميل

بالصور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

انتخابات
انتخابات
انتخابات

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين
يسرا وإلهام شاهين

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا
أطعمة يجب تجنبها أثناء الإصابة بنزلات البرد.. وأخرى لا

لهذه الأسباب يجب إخبار طبيب أسنانك إذا كنت مصابًا بأمراض القلب .. دراسة تكشف العلاقة

لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟
لماذا يجب أن تخبر طبيب أسنانك بإصابتك بأمراض القلب؟

فيديو

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

المزيد