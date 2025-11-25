ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

أعلنت "جائزة الراوي" عن تشكيل لجنة تحكيم المسابقة في نسختها الثانية، والتي تأتي بمشاركة نخبة من أبرز المبدعين وصناع المحتوى في مصر والعالم العربي، الذين يسهمون بخبراتهم في اختيار المواهب الأكثر تميزًا في عدد من الفئات الفنية. وتأتي هذه المسابقة لاكتشاف المواهب الشابة في صناعة المحتوى، والمساهمة في رسم صورة مصر كما يراها الشباب وتعزيز روح الانتماء لديهم.

وتنطلق النسخة الثانية من جائزة الراوي " “The Storyteller Award تحت رعاية أربع وزارات تشمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة الآثار، ووزارة الثقافة، والشريك التكنولوجي، إي آند مصر.

وتضم لجنة التحكيم أكثر من 28 شخصية من كبار نجوم الفن والإبداع في 9 لجان تمثل فئات المسابقة المختلفة، منهم رائد الإعلان في مصر طارق نور، الفنانة الكبيرة يسرا، الفنان عمرو يوسف، المخرج السينمائي مروان حامد، الموسيقار هشام نزيه. بالإضافة إلى المنتج والسيناريست محمد حفظي ، الروائي والسيناريست أحمد مراد، الكاتبة و السيناريست مريم نعوم، الكاتب و السيناريست تامر حبيب و المنتج طارق الجنايني.

هذا إلى جانب عدد كبير من المبدعين في لجان تحكيم فئات المسابقة المختلفة والتي تشمل جائزة الفيديو القصير (1 دقيقة)، جائزة الفيلم الوثائقي الطويل (5 دقائق)، جائزة الفيلم القصير (30 دقيقة)، جائزة كتابة القصة القصيرة ، جائزة المونولوج - التحدّث إلى الكاميرا ، جائزة التصوير الفوتوغرافي، جائزة الفن، جائزة الموسيقى، جائزة فيديو الطهي. وتبلغ قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه.

وصرحت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، والشريك المؤسس لـ جلوبال نارتيف، ومؤسس قمة صوت مصر:" فخورون بمشاركة هذه المجموعة المرموقة من المبدعين في المجالات المختلفة من الفنون والذي يعد إضافة حقيقية لقيمة الجائزة وتأثيرها. "

وأضافت كامل :" نسعى أن تصبح جائزة الراوي منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة وتمكينها ، وإننا متحمسون لرؤية ما سيقدمه الشباب هذا العام من أعمال مبتكرة تعبّر عن هويتهم وتطلعاتهم."

هذا ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم رسميًا للنسخة الثانية من جائزة الراوي، التي تحتفي بالمواهب الشابة تحت عنوان “احكي لنا… إنت شايفها إزاي؟”، في يناير 2026، على أن يتم الإعلان عن شروط المشاركة وآليات التقديم عبر منصات "الراوي" على وسائل التواصل الاجتماعي.