وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أن مصر تواصل تحمل مسؤولية إنسانية كبيرة من خلال استضافة أكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر، وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الأساسية لهم.

وأوضح، أن مصر توفر لكل هؤلاء المقيمين فرصة الاندماج ضمن برامج التعليم والرعاية الصحية، مع ضمان احترام حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

احتياجات المهاجرين واللاجئين

وأشار عبد العاطي إلى أن الجهود المصرية لا تقتصر على الاستضافة فقط، بل تشمل تطوير البنية التحتية والخدمات لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمهاجرين واللاجئين، مع التركيز على حماية الأطفال وتمكين الشباب.

وأكد الوزير أن مصر تعتبر من الدول الرائدة عالميًا في مجال الاستجابة الإنسانية، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود لتخفيف الضغوط عن الدولة المضيفة.

كما أكد استمرار مصر في تقديم كل أشكال الدعم للاجئين والمهاجرين، مؤكدًا أن الاستقرار الاجتماعي والإنساني هو جزء من رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

حل النزاعات



وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مصر تواصل لعب دور محوري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، من خلال جهودها لحل النزاعات في السودان وليبيا والقرن الأفريقي.

وأوضح عبد العاطي خلال لقائة بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء أن القاهرة تعمل على دعم الانتقال المدني في السودان، بما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ووضع أسس لسلطة وطنية موحدة. كما أشارت جهوده إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية ضمن إطار العملية السياسية الليبية لتحقيق الاستقرار.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين على سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، لضمان توحيد السلطات الوطنية واستعادة سيادة الدولة.

وأكد عبد العاطي أن التعاون الدولي ضروري لتحقيق الاستقرار، مشددًا على أهمية التنسيق الموحد بين جميع الأطراف الإقليمية والدولية للتصدي لأزمات المنطقة ومنع تفكك الدول.

وأكد على التزام مصر المستمر بحفظ الأمن الإقليمي، واعتبار الاستقرار ركيزة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع دول المنطقة.



