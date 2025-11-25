قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
اقتصاد

عبد العاطي: 8.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدر عبد العاطي
بدر عبد العاطي
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، أن مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عبدالعاطي إلى أن حجم الاستثمار الأمريكي في مصر يصل حاليًا إلى حوالي 2.4 مليار دولار، ويعمل في السوق المصري أكثر من 2000 شركة أمريكية.

وأوضح عبد العاطي خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة حجم التجارة الثنائية، حيث بلغ التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 8.4 مليار دولار العام الماضي، مؤكدًا أن تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري يمثل أولوية رئيسية في أجندة الشراكة المصرية–الأمريكية.

وأشار الوزير إلى أن مصر قامت بتحديث البنية التشريعية والضريبية لتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، مضيفًا أن الإصلاحات تهدف إلى تسهيل عمل المستثمرين الأمريكيين وتحفيز دخول شركات جديدة للسوق المصري، خاصة في القطاعات المستقبلية والمستدامة.

ولفت عبد العاطي إلى القطاعات الواعدة التي تمثل فرصًا استثمارية للشركات الأمريكية، ومنها، الطاقة النظيفة والمتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، التصنيع المتقدم، السيارات الكهربائية، اللوجستيات، والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات المدنية. 

وأكد أن مصر تسعى إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الكهرباء المتجددة والهيدروجين، بما يتيح للشركات الأمريكية التوسع ليس فقط في السوق المحلي بل أيضًا في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد على التزام الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية، وتهيئة بيئة أعمال واضحة وشفافة، مؤكدًا أن مصر تظل شريكًا موثوقًا لدعم الاستثمارات الأمريكية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المدى الطويل.

مصر وامريكا بدر عبد العاطي وزير الخارجية الشركات الأمريكية التعاون الاقتصادي

